Empresas pretendem aumento salarial médio de 4% para 2024, diz pesquisa

Com os preços ainda elevados nos EUA, milhões de trabalhadores contam com um aumento salarial anual suficientemente grande para os manter um passo à frente da inflação no próximo ano.

Os empregadores pretendem oferecer um aumento salarial médio de 4% para 2024, de acordo com uma nova pesquisa da WTW, que assessora empresas em questões de remuneração. Esse número é ligeiramente inferior ao de 2023, quando os aumentos foram em média de 4,4%, mas ainda supera o aumento de cerca de 3% que as empresas ofereceram em anos anteriores, descobriu a empresa de consultoria.



Outra empresa de consultoria, a Korn Ferry, também espera um aumento salarial médio de 4%, embora outras previsões prevejam aumentos mais modestos. Tom McMullen, cliente sênior da Korn Ferry, disse em um e-mail que os aumentos salariais no próximo ano são projetados como "altos em relação à forma como têm acompanhado nos últimos 10 anos".







Dois fatores principais continuam a impulsionar o pensamento dos empregadores sobre a remuneração, de acordo com a WTW.



Em primeiro lugar, embora a inflação já não esteja às alturas, os americanos continuam a debater-se com custos mais elevados de mercearias, rendas, cuidados de saúde e outros produtos básicos. A família americana típica deve gastar US$ 11.434 adicionais anualmente apenas para manter seu padrão de vida em comparação com três anos atrás, pouco antes da inflação atingir o máximo em 40 anos, de acordo com uma análise recente de dados governamentais de membros republicanos do Conselho Econômico Conjunto do Comitê do Senado dos EUA.



Em segundo lugar, o mercado de trabalho continua apertado depois de milhões de pessoas terem abandonado o mercado de trabalho durante a pandemia. A batalha pelo talento entre os empregadores continua acirrada, exigindo aumentos de mérito competitivos para reter bons trabalhadores.

Além de um aumento salarial decente, as organizações procuram manter os funcionários felizes, oferecendo maior flexibilidade de trabalho, com 55% dos empregadores entrevistados pela WTW oferecendo aos funcionários a opção de trabalho remoto, no escritório ou híbrido.



De acordo com dados recentes do Censo, 4 em cada 10 americanos disseram que estavam com dificuldades para pagar as contas. E embora os preços tenham arrefecido, um inquérito do Bankrate realizado este outono concluiu que 60% dos trabalhadores norte-americanos afirmam que o seu rendimento ficou aquém da inflação nos últimos 12 meses.



Fonte: CBS News.