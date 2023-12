Brasileiros compartilham suas conquistas universitárias no exterior

Com o objetivo de levar educação de qualidade a todos, base de sua fundação há 27 anos no Brasil, desde 2018 o Centro Universitário Internacional Uninter também oferece cursos de ensino superior para os brasileiros que vivem no exterior. Partindo do princípio de que a educação transforma a vida das pessoas e a condição de imigrante não impede que o sonho do diploma universitário seja realizado, a Uninter cada vez mais faz parte da jornada dos brasileiros em busca de melhor qualidade de vida fora de seu país natal. Este ano, a instituição de ensino superior a distância reuniu seus primeiros formandos nos Estados Unidos para uma linda cerimônia de formatura. Em comum, além de serem brasileiros imigrantes residentes em diversas cidades americanas como Boston, Newark, Orlando, os formandos também compartilham histórias de adversidades e muita determinação. Mas qual o verdadeiro significado dessa grande conquista? Veja o que alguns destes brasileiros têm a dizer sobre sua jornada acadêmica e seus próximos objetivos.







“Essa formatura é um marco na minha vida e a concretização de uma vitória. Hoje, aos 51 anos de idade posso erguer o canudo com muita gratidão a Deus e a todos que me apoiaram e principalmente aos meus filhos - que eles possam ter a certeza de que nunca é tarde para aprender e buscar os seus sonhos. O curso de Teologia Católica abriu o leque do meu entendimento e me fez querer buscar mais. Me ensinou não só as questões referentes ao ensino doutrinal, mas pessoal; me fez refletir no que eu, sendo uma leiga na igreja posso fazer ao meu próximo.”







“A formatura representa uma grande conquista, foi um dos meus objetivos de vida. Foram dias de muito esforço e dedicação, e tudo se tornou muito gratificante, um símbolo de superação. Me senti uma pessoa muito mais confiante, com mais conhecimento, resultando também em um crescimento profissional. Pretendo atuar na área; agora com o diploma me sinto mais preparada para enfrentar novos desafios e assim construir uma carreia promissória.“







“Obter meu diploma universitário significa celebração, conquista e a realização de um entre tantos sonhos. Pessoalmente foi desafiador. Profissionalmente foi decisivo para dar entrada em meu processo EB2 NIW e conquistar meu tão sonhado Green Card. Sou formada em logística, mas a área de humanas sempre foi meu sonho. Com o meu diploma, vou exercer minha profissão, com palestras e treinamentos aqui nos Estados Unidos.”







“A formatura representa um marco em minha vida, porque há muitos anos eu quis me graduar e só agora eu tive a oportunidade de finalizar. Internamente eu tive um upgrade, um misto de emoções e a necessidade de aprofundar cada vez mais no conhecimento acadêmico. Eu tenho boas perspectivas

para o futuro, inclusive já estou em contato com uma universidade em Bristol para a tradução do diploma

e iniciar um programa específico para o meu caso.”





“A formatura representa a realização de um sonho! O que mudou durante a minha jornada, foi descobrir que eu posso ir mais além. Me empoderou, abriu novos caminhos... é indescritível a alegria da conquista! Com o diploma na mão os planos são muitos, não estou trabalhando na área ainda, mas a riqueza do conhecimento adquirido excede minhas expectativas, clareou meus horizontes, sei que estou preparada para exercer minha profissão, e tenho orgulho por ter participado da primeira formatura realizada pela Uninter nos Estados Unidos. Ficou marcado na história!”



Seja em busca de melhores condições de vida ou mais oportunidades de trabalho, cada vez mais brasileiros tomam a decisão de viver fora do Brasil, mas uma coisa não muda: indivíduos graduados com os conhecimentos e habilidades certos têm mais chances de competir no mercado de trabalho, onde quer que estejam. A presença do Centro Universitário Internacional Uninter no exterior oferece aos brasileiros a flexibilidade de estudar onde e quando quiser, já que as aulas são online e 100% em português. Para saber mais sobre os cursos da Uninter visite uninteramericas.com e comece você também a sua jornada!







O Centro Universitário Internacional Uninter é um dos maiores grupos do segmento educacional e uma das únicas instituições de educação a distância do Brasil credenciada com nota máxima pelo Ministério da Educação (MEC). Sediado em Curitiba (PR), já formou mais de550 mil alunos e, hoje, tem mais de500mil estudantes ativos. Fora do Brasil, o Centro Universitário Internacional UNINTER oferece mais de 200 cursos de graduação e pós-graduação EAD para brasileiros, com polos de apoio presencial localizados em Atlanta, Boston, Fort Lauderdale, Houston, Miami, Newark, Orlando, Salt Lake City e Washington-DC, nos Estados Unidos; Lisboa e Porto, em Portugal; Londres, Inglaterra; Milão, Itália; Madrid, Espanha; e em Hamamatsu, Nagoya e Toyohashi, Japão. 1-833-605-1255 | uninteramericas.com