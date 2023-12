DeSantis critica conduta de Trump sobre aborto, COVID-19 e muro de fronteira

"Donald Trump 'inverteu' a questão do aborto, exagerou na resposta à COVID-19 e não cumpriu a sua promessa de campanha de fazer com que o México pagasse por um muro na fronteira sul dos EUA", disse o governador da Florida, Ron DeSantis, na terça-feira, 12, durante campanha no estado de Iowa.



DeSantis, que está em segundo lugar atrás de Trump na maioria das pesquisas nacionais na batalha pela indicação presidencial republicana de 2024, intensificou contra o ex-presidente durante um "town hall" (um evento em que um político ou funcionário público responde a perguntas de membros do público) em Iowa.



Ele concentrou-se no aborto num estado onde os eleitores evangélicos constituem a espinha dorsal do Partido Republicano, contrastando o recente ceticismo de Trump sobre leis rigorosas anti-aborto com os seus comentários anteriores sobre a proteção da santidade da vida.



DeSantis obteve no mês passado o apoio de Bob Vander Plaats, um proeminente líder evangélico de Iowa que também questionou o compromisso de Trump com o movimento antiaborto. Trump respondeu enfatizando o apoio de mais de 150 pastores em todo o estado.

O aborto tornou-se um ponto crítico na política dos EUA desde que uma maioria no Supremo Tribunal moldada pelas três nomeações de Trump eliminou o direito constitucional ao aborto, ajudando a fortalecer desempenhos democratas inesperadamente fortes nas eleições intercalares de 2022. Trump não apoiou a proibição nacional do aborto e criticou a forma como muitos políticos republicanos falam sobre o assunto.

Ele deu a entender que uma lei da Flórida assinada por DeSantis, que proíbe o aborto após cerca de seis semanas de gravidez, é "muito dura".



Questionado sobre o caso de Kate Cox, uma mulher do Texas que procurou fazer um aborto quando a sua saúde se deteriorou ao carregar um feto com uma doença fatal, DeSantis foi vago. Ele disse que "estas são questões muito difíceis" e apontou para as exceções da lei da Flórida que permitem o aborto quando a vida da mãe está em perigo, embora no caso de Cox, a Suprema Corte do Texas tenha decidido que as complicações da gravidez não constituíam o tipo de emergência médica sob a qual abortos são permitidos.



Sobre a conduta de Trump frente à pandemia de COVID-19, DeSantis disse que "nos primeiros três anos da administração Trump, a economia estava melhor do que nunca, mas que o ano passado com a COVID foi dramaticamente mal administrado”, disse DeSantis. “Fechar o país foi um grande erro. Imprimir trilhões e trilhões de dólares foi um grande erro", acrescentou DeSantis, que se recusou a concordar com os bloqueios rígidos que a maioria dos outros governadores impuseram no início da pandemia.



DeSantis também mirou num dos temas definidores da primeira candidatura de Trump à Casa Branca: a sua promessa de construir um muro ao longo da fronteira entre os EUA e o México e fazer com que o governo mexicano pague por isso.



