Starbucks oferece chocolate quente grátis durante o mês de dezembro

A rede de cafeteria Starbucks está com promoção de um copo gratuito de chocolate quente durante este mês de dezembro. É a última oferta anunciada pela Starbucks em 2023 referente a uma data comemorativa.



A gigante do café está dando uma bebida de chocolate quente grátis para quem comprar uma bebida artesanal grande ou maior. A oferta é válida todos os sábados e domingos durante todo o mês de dezembro de 2023.



O brinde é oferecido no tamanho do copo curto da Starbucks, de 8 ounces. Também está disponível apenas para clientes que fazem pedidos na loja e via drive-thru.



Os pedidos qualificados do aplicativo Starbucks também podem ser resgatados na loja com um “comprovante de compra de bebida no mesmo dia”, disse a empresa.



Desconto às quintas-feiras



A rede também está comemorando o que chama de “quintas-feiras festivas” este mês, o que significa que os clientes podem ganhar 50% de desconto em qualquer bebida todas as quintas-feiras do mês.



A promoção é válida entre meio-dia e 18h (horário local) e continua nos dias 14, 21 e 28 de dezembro.



Para obter 50% de desconto em qualquer bebida, incluindo as bebidas festivas nos copos vermelhos sazonais, os clientes devem baixar o aplicativo Starbucks e se tornar um membro do Starbucks Rewards, que é gratuito.