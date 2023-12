Brasileira desaparecida em Washington D.C é encontrada, diz polícia

A polícia de Washington D.C. confirmou em um post nas redes sociais que encontrou com vida a brasileira Manuela Cohen, de 17 anos, desaparecida há 23 dias. As autoridades não deram mais informações.



O pai da jovem, Bruno Cohen, afirmou em um vídeo publicado no Facebook que a filha foi localizada e está com a família. Segundo Bruno, ela está fisicamente bem, mas psicologicamente abalada.



O pai informou que Manuela estava em uma cidade do estado de Maryland a cerca de 30 minutos da capital americana e que ela se manteve no local por vontade própria. Bruno agradeceu o apoio nas redes sociais durante o período de desaparecimento da adolescente e disse que em breve ela vai vir a público explicar o que aconteceu.



Desaparecimento em Washington



Manuela Cohen saiu de casa, em Washington D.C, no dia 20 de novembro à tarde e, até então, não havia sido mais vista.

Pelas redes sociais, familiares informaram que Manuela enviou uma mensagem aos pais um dia depois de sair de casa. Ela disse que estaria em Baltimore, Maryland, a cerca de 50 km de Washington.



Os pais disseram que ela estava com amigos que não conheciam e que a jovem disse que precisava de um tempo sozinha. Depois dessa mensagem, não houve mais contato.

Na época do desaparecimento, a polícia de Washington chegou a publicar no X, antigo Twitter, uma foto e uma descrição da adolescente pedindo informações sobre o paradeiro dela.

O Itamaraty chegou a ser acionado e disse que estava disponível para prestar assistência aos familiares por meio do Consulado-Geral do Brasil em Washington D.C.

Manuela Cohen has been located. Thank you for your help!