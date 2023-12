Primeira pílula para depressão pós-parto chegam às farmácias nos EUA

A primeira pílula oral aprovada nos Estados Unidos para tratar a depressão pós-parto já está disponível nas farmácias mediante receita médica, segundo os fabricantes de medicamentos.



A Food and Drug Administration dos EUA aprovou a terapia, chamada Zurzuvae, em agosto. O produto, que agora está em farmácias especializadas, pode ser enviado diretamente aos pacientes, disseram a Biogen e a Sage Therapeutics Inc. em comunicado na quinta-feira, 4.



No entanto, o medicamento custará US$ 15.900 por um ciclo de tratamento de 14 dias.



Zurzuvae é administrado em duas cápsulas de 25 miligramas por dia durante 14 dias para tratar adultos com depressão pós-parto ou DPP, uma doença mental grave que pode se desenvolver em cerca de 1 em cada 7 novas mães após o parto.



Os fabricantes de medicamentos observaram que as pessoas que tomaram Zurzuvae em ensaios clínicos tiveram reduções mais elevadas nos seus sintomas depressivos em comparação com aquelas que tomaram um placebo, e as reduções foram observadas no prazo de três dias e, num estudo clínico de Fase 3, duraram pelo menos 45 dias.



“Ter uma opção como o Zurzuvae, que pode funcionar no dia 15 e melhorar os sintomas em apenas três dias, tem o potencial de fazer uma diferença profunda na vida das mulheres com DPP”, Dra. Kristina Deligiannidis, professora do Feinstein Institutes for Medical Research em Nova York, que tem sido o principal investigador em ensaios clínicos nacionais em vários locais que levaram à aprovação de Zurzuvae, disse no anúncio. “Esperamos que este marco seja um catalisador para uma mudança mais sistêmica para mulheres com DPP, incluindo um aumento muito necessário na triagem, diagnóstico e tratamento em todas as especialidades médicas”.



Os sintomas da depressão pós-parto podem ser debilitantes e podem incluir crises de choro, dificuldade de vínculo com o bebê, incapacidade de dormir ou sentimentos de desesperança. Na depressão pós-parto grave, as mulheres são incapazes de cumprir as rotinas diárias e muitas vezes têm pensamentos recorrentes de suicídio, automutilação ou danos ao bebê, que são sintomas muito graves que requerem avaliação e atenção imediatas.



A Biogen e a Sage anunciaram na quinta-feira que lançaram um programa de apoio ao paciente chamado Zurzuvae For You, que inclui assistência financeira, como um programa de assistência de copagamento, bem como medicamentos gratuitos para pessoas elegíveis.



Outras opções para tratar a depressão pós-parto por via oral são os inibidores seletivos da recaptação da serotonina ou ISRS, antidepressivos que "levam semanas para fazer efeito e devem continuar sendo tomados diariamente por pelo menos seis a 12 meses", disse a Dra. Katrina Furey, psiquiatra particular. prática especializada em saúde mental feminina e psiquiatria reprodutiva e instrutor clínico na Universidade de Yale, disse em novembro.

O preço do Zurzuvae parece especialmente alto em comparação com esses medicamentos, disse Furey. Os ISRS, que incluem as versões genéricas de medicamentos como Prozac e Zoloft, normalmente custam menos de US$ 20 por mês, de acordo com dados da GoodRx.



Com o preço de US$ 15.900, o Zurzuvae é menos da metade do preço de um medicamento anterior para depressão pós-parto da Sage, chamado Zulresso, que custa cerca de US$ 35 mil e é administrado por infusão intravenosa ao longo de 60 horas em um hospital.



