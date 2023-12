Alerta de vento com força de furacão é emitido para o nordeste dos EUA

Um alerta de vento com força de furacão foi emitido para estados no nordeste dos EUA. Uma tempestade atingiu o nordeste nesta segunda-feira, 18, inundando estradas e derrubando árvores, cortando a energia de centenas de milhares de pessoas e forçando o cancelamento de voos e o fechamento de escolas.



Mais de 13 centímetros de chuva caíram em partes de New Jersey e no nordeste da Pensilvânia no meio da manhã, e partes de vários outros estados tiveram mais de 10 centímetros, de acordo com o Serviço Meteorológico Nacional. As rajadas de vento atingiram quase 113 km/h ao longo da costa sul da Nova Inglaterra.

A energia foi cortada para mais de 500.000 clientes em uma área que se estende do norte da Virgínia até a Nova Inglaterra, incluindo quase 140.000 em Massachusetts e 119.000 no Maine, de acordo com poweroutage.us. A maior concessionária do Maine, Central Maine Power, relatou que 17% de sua base de clientes estava sem energia.



O serviço meteorológico emitiu alertas de inundações e inundações repentinas para a cidade de Nova York e arredores, partes da Pensilvânia, norte do estado de Nova York, oeste de Connecticut, oeste de Massachusetts e partes de New Hampshire e Maine.



Muitos voos foram cancelados ou atrasados em toda a região. O Aeroporto Internacional Logan de Boston suspendeu todos os voos na manhã de segunda-feira devido às más condições, levando a mais de 100 voos cancelados e cerca de 375 atrasos, de acordo com o serviço de rastreamento de voos FlightAware. Nos aeroportos da área de Nova York, quase 80 voos foram cancelados e mais de 90 atrasaram.

Algumas escolas no Nordeste fecharam ou atrasaram a sua abertura, e os sistemas ferroviários suburbanos relataram atrasos relacionados com o clima.

Árvores e linhas de energia caíram em muitas áreas, incluindo algumas que caíram sobre casas e carros. Na cidade costeira de Guilford, Connecticut, cerca de 50 quilômetros ao sul de Hartford, uma árvore caiu sobre uma viatura policial, mas o policial escapou dos ferimentos, disseram autoridades. Certas estradas em toda a região foram fechadas devido a inundações ou árvores derrubadas.



No nordeste e centro da Pensilvânia, fortes chuvas que caíram durante a noite inundaram lagoas, riachos e riachos em vários condados, forçando as autoridades a fechar várias estradas importantes.

O rio Delaware transbordou de suas margens no subúrbio de Filadélfia, causando o fechamento de estradas. No subúrbio de Washington Crossing, as equipes colocaram barreiras ao longo das estradas e trabalharam para remover galhos de árvores caídos. Sete pessoas morreram após enchentes repentinas naquela área durante o verão.

Na Carolina do Sul, no domingo, a maré no porto de Charleston atingiu 9,86 pés (3 metros) pouco antes do meio-dia, o que foi a quarta leitura mais alta de todos os tempos.



A chuva e o vento de segunda-feira ocorreram uma semana depois que uma tempestade causou inundações e cortes de energia no Nordeste, após gerar tornados mortais no Tennessee.



