50 mil estudantes não voltaram às aulas nos EUA após a pandemia

Desde que a pandemia afetou a educação americana, estima-se que 50.000 estudantes ainda estejam faltosos de qualquer tipo de escola nos EUA.



Uma análise da Associated Press sobre matrículas públicas, privadas e em educação domiciliar no outono de 2022, e dados do Censo dos EUA em 22 estados, além de Washington, D.C, revelou o tamanho da abstenção.



Os motivos pelos quais os alunos saíram durante a pandemia são variados e ainda não totalmente compreendidos. Alguns ficaram sem onde morar e estão em situação de rua, perderam o interesse ou a motivação ou tiveram problemas de saúde mental. Outros precisavam trabalhar ou assumir responsabilidades de adultos ou ficaram para trás na escola on-line e não viam sentido em se engajar novamente.



O número de estudantes que não voltaram diminuiu desde o outono de 2021, quando mais de 230.000 estudantes ainda estavam faltosos, numa análise da AP, Big Local News e do economista da Universidade de Stanford, Thomas Dee.



Lentamente, muitos estudantes regressaram a algum tipo de escolaridade ou envelheceram fora do sistema. O declínio no número de estudantes desaparecidos é um sinal esperançoso de que o sistema educativo está a avançar no sentido da recuperação.



Ainda assim, nem tudo voltou ao “normal” pré-pandemia. A análise nacional da AP mostra um afastamento duradouro da escola pública, à medida que os americanos recorrem a outros tipos de escolaridade.

Aproximadamente dois terços dos estados mantêm dados credíveis sobre matrículas no ensino privado ou em casa. Entre esses estados, o ensino privado cresceu quase 8% e o ensino em casa cresceu mais de 25% entre o outono de 2019 e o outono de 2022. As matrículas nas escolas públicas permaneceram deprimidas, com uma queda de mais de 1 milhão de alunos.



Fonte: Associated Press.