Taxas de hipoteca e maior número de casas à venda

Para quem pensa em comprar ou vender uma casa em breve, provavelmente deseja saber o que pode esperar do mercado imobiliário dos Estados Unidos em 2024, e experts no assunto apresentam suas previsões.

Em 2023, o aumento das taxas de hipotecas e a falta de casas à venda geraram temor e criaram alguns desafios para compradores e vendedores que buscavam dar o primeiro passo em comprar ou vender sua propriedade. Mas, e agora? O que está por vir para o novo ano?

Espera-se que as taxas de hipoteca diminuam

Recentemente, as taxas de hipotecas começaram a cair, o que ofereceu uma esperança aos compradores que enfrentam desafios de acessibilidade. De acordo com Mark Fleming, economista-chefe da First American, as taxas de interesse de hipotecas podem continuar a cair: "As taxas hipotecárias já recuaram dos picos recentes perto de 8% e podem cair ainda mais..", afirma Flemimg.

Jessica Lautz, economista-chefe adjunta da Associação Nacional de Corretores de Imóveis (NAR), diz: "Para os compradores de casas que estão contraindo uma hipoteca para comprar uma casa e estão cautelosos com o aumento das taxas hipotecárias no outono (de 2023), o mercado está se tornando mais favorável e devemos ser otimistas ao entrar em 2024 para um mercado melhor."

Número de casas à venda deve crescer

À medida que as taxas de interesse diminuam, a atividade no mercado imobiliário deve acelerar, e mais compradores e vendedores voltarão a entrar no mercado. Se mais vendedores listarem suas propriedades, a oferta de casas à venda aumentará, o que já começamos a ver este ano.

Texto: Neise Cordeiro. Leia mais no gazetanews.com