7 das 10 pequenas cidades mais seguras dos EUA estão no Nordeste, indica pesquisa

Mais de 50 milhões de americanos vivem em pequenas cidades, mas quão seguras elas são? O site MoneyGeek analisou estatísticas criminais e quantificou o custo desses crimes para identificar as pequenas cidades e vilas mais seguras e menos seguras - aquelas com 30.000 a 100.000 residentes.

A maioria das pequenas cidades e vilas mais seguras da América estão no Nordeste, com seis das dez principais cidades em Nova Jersey, Connecticut, Massachusetts e Pensilvânia. Cidades e vilas em Indiana, Ohio, Utah e Califórnia completam o restante das dez primeiras. As cidades menos seguras estão distribuídas principalmente no Sul, com Monroe, na Louisiana, no topo da lista.

De Alabaster, Alabama, com um custo criminal per capita de 245 dólares, até Laramie, Wyoming, com 664 dólares, estas áreas representam os pequenos locais mais seguros para os residentes em cada estado.

Foram analisados os dados criminais do FBI do ano passado em vilas e cidades entre 30.000 e 100.000 habitantes. No geral, as pequenas cidades e vilas têm custos criminais 48% mais baixos do que as cidades maiores. Leia a matéria completa no gazetanews.com