Matrículas no jardim de infância ainda em queda

Os alunos que se desligaram das escolas devido à pandemia têm voltado às aulas. Mas as matrículas no jardim de infância (kindergarten) permaneceram em queda de 5,2% no ano letivo de 2022-2023 em comparação com o ano letivo de 2019-2020, de acordo com uma análise da Associated Press de dados estaduais. As matrículas nas escolas públicas em todas as séries caíram 2,2%.

O jardim de infância significa uma mudança sísmica no estilo de vida de algumas famílias. Depois de anos cuidando das crianças durante todo o dia, de repente eles precisam administrar as coletas à tarde com opções limitadas e caras de atendimento depois da escola.

Em 2023, o número de matrículas em escolas públicas de jardim de infância na Flórida foi de 198.326 crianças.