Brasileiro de Revere (MA) é condenado à prisão por fraude eletrônica e roubo de identidade

Um brasileiro morador de Revere, Massachusetts, foi condenado à prisão por fraudar empresas de transporte compartilhado usando contas falsas de motorista que criou usando identidades roubadas.

O anúncio foi feito pelo procurador dos Estados Unidos, Zachary Cunha, do Distrito de Rhode Island, e Jodi Cohen, agente especial responsável pelo Federal Bureau of Investigation, Divisão de Boston.



Thiago De Souza Prado, 39 anos, foi condenado na segunda-feira, 18, pelo juiz distrital sênior dos EUA, Mark L. Wolf, a 70 meses de prisão (5 anos e 8 meses), seguidos de três anos de liberdade supervisionada.

O juiz Wolf também impôs uma multa de US$ 50 mil. Prado foi acusado em maio de 2021 junto com outras 17 pessoas. Em setembro de 2023, ele foi condenado por um júri federal por uma acusação de conspiração para cometer fraude eletrônica, três acusações de fraude eletrônica e três acusações de roubo de identidade agravado.



De acordo com as provas do governo apresentadas no julgamento, desde 2019, Prado obteve carteiras de motoristas roubadas de Massachusetts e comprou números de social security na darknet. Ele e seus co-conspiradores usaram então as identidades roubadas para passar nas verificações de antecedentes criminais, na verificação do registro de agressores sexuais e na verificação de registros de direção exigida pelas empresas de transporte compartilhado e pelo Departamento de Serviços Públicos de Massachusetts.



Em 2021, os brasileiros indiciados pela segunda acusação de roubo de identidade agravado eram:



Wemerson Dutra Aguiar, 25, residente em Lynn e Woburn, Massachusetts;

Priscila Barbosa, 35, residente em Saugus, Massachusetts;

Edvaldo Rocha Cabral, 41, residente em Lowell, Massachusetts;

Clovis Kardekis Placido, 37, residente em Citrus Heights, Califórnia:

Bruna Peixoto Colaço Ramos, 31, residente em Burlington, Massachusetts;

Thiago De Souza Prado, 37, residente em Revere, Massachusetts;

Luiz Narciso Alves Neto, 36, residente em Revere, Massachusetts;

Altacyr Dias Guimarães Neto, 34, residente em Kissimmee, Flórida;

Philipe Do Amaral Pereira, 37, residente em Hércules, Califórnia;

Bruno Proencio Abreu, 28, residente em Saugus, Massachusetts;

Oliver Felipe Gomes De Oliveira, 33, residente em Shrewsbury, Massachusetts;

Waldemy Jorge Lima Wanderley Junior, 32, residente em Watertown, Massachusetts;

Saulo Aguiar Ponciano, 33, residente em Wheeling, Illinois; e

Alessandro Felix Da Fonseca, 25, residente em Revere, Massachusetts.

“O que Thiago De Souza Prado e sua equipe fizeram é verdadeiramente flagrante. Eles roubaram as identidades de consumidores inocentes, violaram a privacidade dos clientes e potencialmente comprometeram a segurança pública ao colocar motoristas não qualificados ao volante desses serviços de transporte compartilhado e de entrega de comida dos quais milhões de pessoas dependem”, disse Jodi Cohen, Agente Especial Encarregada do Divisão do FBI de Boston. “Estamos muito gratos à equipe global de segurança e investigações da Uber por seus esforços diligentes em erradicar essa enorme rede de fraudes, por rapidamente chamar a atenção do FBI para isso e por trabalhar conosco para garantir que os réus neste caso fossem levados à justiça e responsabilizados pelos crimes que cometeram”.



Prado e seus co-conspiradores também usaram os números de segurança social roubados para relatórios fiscais sobre suas contas fraudulentas. Depois que as contas dos motoristas estavam ativas, Prado usava as contas ele mesmo ou as alugava para outras pessoas, que também não conseguiam passar nas verificações de antecedentes, muitas vezes porque não tinham CPF e estavam ilegalmente nos Estados Unidos.

Prado também usou suas contas falsas de motorista para obter bônus de empresas de transporte compartilhado, referindo suas outras contas falsas de motorista como novos motoristas. Além disso, Prado e seus co-conspiradores usaram um aplicativo, que chamaram de “o drone”, para falsificar viagens e duração das viagens, de modo que fossem pagos pelas empresas de transporte compartilhado por “passeios fantasmas” ou por passeios mais longos e maiores. caros do que os realmente fornecidos. Prado recebeu pagamentos por meio de contas bancárias que abriu em nome de vítimas de roubo de identidade.