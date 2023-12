Temporada de viagens de fim de ano movimenta aeroportos e estradas em todo EUA

A correria das viagens de férias atingiu o seu pico nesta sexta-feira, 22, com o clima ameno e as taxas de cancelamento de voos mais baixas do que no ano passado até então.



As companhias aéreas dos EUA estão prevendo uma temporada de férias de grande sucesso e projetaram confiança de que conseguirão lidar com as multidões depois de contratar milhares de pilotos, comissários de bordo e outros trabalhadores, buscando evitar os atrasos e suspensões que prejudicaram as viagens no ano passado e culminaram com o desastre da Southwest Airline que encalhou mais de 2 milhões de pessoas.



Apenas 1,2% dos voos nos EUA foram cancelados este ano, o nível mais baixo em cinco anos, mas o mau tempo é sempre uma ameaça. O secretário de Transportes, Pete Buttigieg, alertou que o governo responsabilizará as companhias aéreas por operarem sem problemas e tratarem bem os passageiros em caso de interrupções. No início desta semana, o Departamento de Transportes anunciou um acordo no qual a Southwest pagará US$ 140 milhões pelo colapso do ano passado.

Nesta sexta-feira, houve menos de 40 voos cancelados em todo o país nos EUA e cerca de 400 atrasados, de acordo com a FlightAware.



O Aeroporto Internacional de Miami espera que mais de 2,7 milhões de passageiros passem por seus terminais de 21 de dezembro de 2023 a 6 de janeiro de 2024, com uma média diária de 162 mil viajantes. Isso representaria um aumento de 6,1% em relação à temporada recorde de viagens do ano passado.

Os dias de pico de viagens no Miami International são esperados de 22 a 23 de dezembro, de 26 a 30 de dezembro e de 2 a 6 de janeiro, quando o tráfego diário provavelmente excederá 165.000 viajantes.

O Aeroporto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood prevê que pouco mais de 2 milhões de passageiros passarão por seus terminais durante o mesmo período de 17 dias. O aeroporto espera atender aproximadamente 118.000 passageiros diariamente, com seus dias mais movimentados programados para 22, 23, 26, 30 de dezembro e 2 de janeiro. A previsão de passageiros nas férias deste ano é cerca de 14% mais movimentada do que o período de viagens de final de ano de 2022-23.



O Auto Club AAA prevê que 115 milhões de pessoas nos EUA percorrerão 80 quilômetros ou mais de casa entre sábado e o dia de Ano Novo. Isso representa um aumento de 2% em relação ao ano passado.

A Administração de Segurança de Transportes espera examinar mais de 2,5 milhões de viajantes na sexta-feira, o dia mais movimentado previsto para viagens aéreas nesta temporada, junto com o Dia de Ano Novo. Isso fica aquém do recorde de 2,9 milhões que os agentes examinaram no domingo após o Dia de Ação de Graças, já que as viagens tendem a ser mais distribuídas no Natal e no Ano Novo.

Estradas



O preço médio do combustível em todo o país nesta sexta-feira era de US $ 3,13 o galão, uma queda de 15 centavos em relação ao mês anterior e cerca de 3 centavos a mais do que no ano passado, de acordo com a AAA. As tarifas médias em outubro foram 13% inferiores às do ano anterior, de acordo com os dados mais recentes do governo.

Os dias de maior movimento nas estradas serão sábado e próxima quinta-feira, 28 de dezembro, de acordo com o provedor de dados de transporte INRIX.

A nível internacional, as viagens aéreas também recuperaram, embora permaneçam abaixo dos níveis pré-pandemia.

As companhias aéreas venderam 31% mais passagens para chegadas internacionais a destinos globais entre 21 e 31 de dezembro em comparação com o período semelhante do ano passado, de acordo com a empresa de dados de viagens FowardKeys.



Fonte: Associated Press e CBS.