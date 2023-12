Alerta com 'gift cards': aumentam tipos de golpes com cartões-presente

Dar ou receber um gift card (cartão-presente) é muito comum nos EUA e aumenta neste período de festas de fim de ano. Mas os golpes relacionados a eles também, alertam as autoridades.



“Os relatórios de golpes aumentaram 50% em 2022/2023 e ainda nem terminamos o ano”, disse Melanie McGovern, do Better Business Bureau, que percebeu um aumento nos relatos de adulteração e roubo dos códigos de barras dos cartões.

A Polícia de Miami está soando o alarme nas redes sociais sobre o último golpe de vale-presente.



“Esses criminosos, com seus jeitos astutos, entram em uma loja, roubam esses vales-presente, vão para casa, abrem profissionalmente esses envelopes, tiram o vale-presente, basicamente cortam a parte que tem valor, eles lacram de volta profissionalmente, devolvem para a loja e colocam de novo na prateleira”, explicou o capitão da polícia de Miami, Freddie Cruz.



Quando um comprador desavisado compra o cartão, o número de série é ativado, mas quem ganha o dinheiro são os golpistas.



Para evitar ser enganado, o policial orienta que o comprador peça ao gerente da loja para poder abri-lo antes de comprar apenas para ter certeza de que o cartão está completo. "Se não estiver completo, agora a vítima é a loja – não você – e você não perdeu nenhum dinheiro”, disse Cruz.



Outra dica é, antes de comprar um cartão-presente, verifique se há adesivos cobrindo o código de barras passando o dedo no verso do cartão físico. Os adesivos podem conter um código de barras falso e, quando ele for digitalizado na finalização da compra, você involuntariamente enviará o dinheiro para a conta do golpista.



Compras on-line



Os golpes também são cometidos em compras on-line. Os golpistas pedem que a pessoa pague com um cartão-presente que não seja do varejista. "Isso é um grande sinal de alerta. Existem muitos golpes perpetrados em que o golpista pede um cartão-presente, como um golpe dos avós ou um golpe de serviços públicos", disse McGovern.



Por isso, é bom tomar cuidado com sites que verificam o saldo do cartão. O BBB diz que alguns sites podem usar o número de identificação e o PIN do seu cartão e roubar dinheiro dele.



Ainda, verifique se há embalagens rasgadas ou amassadas. O BBB disse que os ladrões costumam remover os cartões-presente do expositor e registrar os números vinculados a esse cartão, incluindo o PIN de ativação. Quando você paga pelo cartão, eles podem roubar esses fundos.



Por fim, recuse ofertas de vale-presente boas demais para serem verdade. Evite sites ou anúncios de mídia social que promovam cartões-presente de varejistas populares com grandes descontos, pois os golpistas podem roubar as informações do seu cartão de pagamento. Em vez disso, compre diretamente do comerciante.



