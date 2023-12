Tempestade de neve e gelo afetam viagens em partes dos EUA

Uma tempestade de inverno alimentada por nevascas está varrendo as planícies e o alto meio-oeste com neve pesada, chuva congelante e ventos fortes, tornando as viagens perigosas durante a movimentada semana de feriados.

O NWS emitiu avisos de tempestades de inverno e nevascas, juntamente com avisos de clima de inverno para o Alasca, Kansas, Maine, Minnesota, Nebraska, New Hampshire, Dakota do Norte, Oregon, Dakota do Sul e Washington. De acordo com a última previsão da agência, espera-se que uma forte tempestade provoque fortes nevascas e nevascas em todos os EUA.

A tempestade gerará rajadas de vento frequentes de 50 a 60 mph, com rajadas isoladas de até 75 mph nesta terça-feira, que podem derrubar árvores e linhas de energia e trazer condições de nevasca que tornam a viagem “difícil ou quase impossível”, disse o Serviço Meteorológico Nacional.



Partes de Nebraska, Dakota do Sul, Kansas, Colorado e Wyoming estão sob alerta de nevasca nesta terça-feira. As nevascas ocorrem quando a neve e os ventos fortes sustentados se combinam por pelo menos três horas e reduzem a visibilidade para quatrocentos metros ou menos.



“É provável que haja interrupções generalizadas nas viagens em toda a região”, alertou o serviço meteorológico. Os moradores foram alertados para evitar viagens, mas se precisarem estar na estrada, trazer kits de sobrevivência e permanecer em seus veículos caso fiquem presos.



Mais quinze centímetros ou mais de neve são possíveis em partes de Dakota do Sul, Nebraska e Wyoming na terça-feira. O total de nevascas em dois dias, de segunda a terça-feira, pode ultrapassar trinta centímetros em alguns pontos.

Para algumas áreas, a principal ameaça climática de inverno passará da neve para o gelo na terça-feira.As viagens não são recomendadas pelas autoridades nesse período, somente para emergências.

Áreas no centro-leste e nordeste do Colorado, bem como no noroeste do Kansas, também têm avisos de nevasca em vigor até a manhã de quarta-feira, 27.



A Patrulha Rodoviária de Dakota do Sul já respondeu a vários acidentes em Watertown devido a estradas geladas e alertou os motoristas que as condições das estradas cobertas de gelo e os ventos fortes vão piorar ao longo do dia e tornarão a condução perigosa.

O sistema de tempestades de inverno provavelmente afetará os voos na região, com aeroportos como o Eppley Airfield em Omaha e o Aeroporto Regional de Sioux Falls em Dakota do Sul aconselhando os viajantes a verificar o status de seus voos e consultar as companhias aéreas sobre atrasos e cancelamentos.



A tempestade começará a diminuir na noite de terça-feira no centro dos EUA e perderá a maior parte de sua potência na manhã de quarta-feira. Algumas pancadas de neve ou uma mistura de chuva e neve molhada podem persistir nas planícies, mas o clima generalizado e perturbador chegará ao fim no meio da semana.

A major winter storm will continue to impact parts of the northern/central Plains and Upper Midwest with heavy snow, freezing rain, and strong winds through Tuesday night. The combination of heavy snow and strong winds (gusts up to 55 mph) will produce blizzard conditions for… pic.twitter.com/slD0LDClnG — National Weather Service (@NWS) December 26, 2023