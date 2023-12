Robô ataca engenheiro em fábrica da Tesla no Texas

Um robô da Tesla feriu um engenheiro de software na fábrica Giga Texas, próxima à cidade de Austin. O incidente aconteceu em 2021, mas as informações foram vazadas só recentemente pelo site The Information e constam em relatório entregue pela Tesla às autoridades de Austin.



Segundo o relatório, o robô prendeu o engenheiro contra uma superfície, arranhando suas costas e braço, deixando um "rastro de sangue" no chão da fábrica. O engenheiro só conseguiu se livrar do robô depois que um colega apertou um botão de parada de emergência.



Ao ser solto, o engenheiro teria caído alguns metros em uma rampa destinada à coleta de sucata de alumínio.



A máquina envolvida no incidente era uma das três responsáveis por cortar peças a partir de placas de alumínio recém-fundidas. Duas delas haviam sido desligados para manutenção, mas este robô continuou a funcionar sem que ninguém notasse.



O homem ficou com um ferimento na mão esquerda, mas a Tesla diz que o engenheiro não precisou de uma licença do trabalho.



A Tesla enfrentou críticas por sua forma de lidar com a segurança no local de trabalho e relatórios de acidentes. Na fábrica da Giga Texas, os dados mostraram uma taxa de lesões mais elevada em comparação com as médias da indústria. Em casos de lesões graves no trabalho, a proporção foi de um em cada 26 trabalhadores na fábrica Tesla Giga Texas, em comparação com um em cada 38 trabalhadores em outras grandes fábricas de automóveis dos EUA.