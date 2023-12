Jackpot da Powerball sobe para US$ 760 milhões

O jackpot da Powerball saltou para US$ 760 milhões depois que nenhum bilhete correspondeu aos números vencedores. O próximo sorteio será neste sábado, 30 de dezembro.



Antes da noite de quarta-feira, houve 32 sorteios consecutivos sem vencedor do jackpot, disse a Powerball. O último jackpot foi ganho em 11 de outubro.



O maior prêmio do jackpot deste ano, de US$ 1,765 bilhão, foi ganho em 11 de outubro na Califórnia. O segundo maior prêmio deste ano, de US$ 1,08 bilhão, foi ganho em 19 de julho na Califórnia, segundo a Powerball.

Os ingressos da Powerball custam US$ 2 cada jogo. O maior prêmio do jogo de todos os tempos – US$ 2,04 bilhões – foi ganho em 7 de novembro de 2022.



Os sorteios da Powerball são realizados três vezes por semana às 22h59. EDT às segundas, quartas e sábados, com os números selecionados na Loteria da Flórida em Tallahassee.







Não é preciso ser cidadão ou residente dos EUA para jogar. A aposta pode ser feita online de qualquer lugar do mundo através do TheLotter.