EUA registraram grande queda na taxa de homicídios em 2023, diz analista

Os Estados Unidos devem terminar o ano de 2023 com a maior queda de homicídios anual registrada, de acordo com dados preliminares de agências de aplicação da lei, grandes e pequenas.

A taxa de homicídios nos Estados Unidos deverá cair quase 13% em comparação com 2022, o que significa que menos de 2.000 pessoas foram vítimas de homicídio este ano, disse Jeff Asher, analista criminal nacional, à ABC News.



A queda nos homicídios ocorre no momento em que mais de três quartos dos americanos dizem que há mais crimes nos EUA do que há um ano e mais de metade dos americanos dizem o mesmo sobre o crime na sua área local, de acordo com uma pesquisa Gallup divulgada no mês passado.



Somando-se a essa percepção está a Pesquisa Nacional Anual de Vitimização do Crime publicada este mês pelo Bureau of Justice Statistics dos EUA, que descobriu que o número de vítimas de crimes violentos em todo o país aumentou de 16,5 por 1.000 pessoas em 2021 para 23,5 por 1.000 em 2022.



Nas cidades, os relatórios apontam que a queda nos homicídios e outros crimes violentos em 2023 pode ser atribuída à expansão dos esforços para prevenir o crime, incluindo o trabalho com voluntários comunitários, a luta contra a posse de armas em áreas de alta criminalidade e a colocação de agentes em patrulhas a pé e de bicicleta.



"É histórico. É o maior declínio em um ano", disse Asher, cofundador da AH Datalytics e ex-analista criminal da CIA e do Departamento de Polícia de Nova Orleans. “São cidades de todos os tamanhos, são os subúrbios, são condados rurais, pequenas cidades, são grandes cidades. É realmente um declínio nacional.”

Asher disse que sua análise se baseia em dados preliminares sobre crimes disponíveis, fornecidos por 180 agências de aplicação da lei.

Ele disse que antes deste ano, a maior queda anual nos homicídios ocorreu em 1996, quando os assassinatos caíram 9%.



Cidades



Uma análise da ABC News dos dados preliminares sobre crimes das 10 maiores cidades dos EUA mostra que, na última semana do ano, sete dos municípios registraram quedas de dois dígitos ano após ano nos homicídios de 2.023 – incluindo uma queda de 11%. na cidade de Nova York, uma redução de 16% em Los Angeles e uma redução de 13% em Chicago.



Houston, a quarta maior cidade do país, viu o número de homicídios cair 11% e os homicídios na Filadélfia, a sexta maior cidade do país, caíram 21%, de acordo com os dados preliminares.

As cidades menores também estão registrando reduções dramáticas nos homicídios. Nova Orleans, que teve a maior taxa de homicídios do país em 2022, viu uma queda de 25% nos homicídios em 2023. Os números de homicídios de Baltimore caíram 25%, os de Atlanta 18% e os de Miami 15%.

Mas nem todas as cidades viram os homicídios cair. Em 26 de dezembro, Washington, D.C., viu seus homicídios aumentarem 36% e Dallas viu um aumento de 14%. Em Memphis, Tennessee, os homicídios aumentaram 31% nos primeiros seis meses do ano, os dados mais recentes disponíveis.



Assim, o desafio enfrentado pelas autoridades locais para reduzir os números de homicídios no país pelo segundo ano consecutivo, após um salto recorde em 2020 e um aumento considerável em 2021, foi alcançado este ano com uma grande ajuda do Departamento de Justiça dos EUA e do controle bipartidário de legislação de armas aprovada pelo Congresso, disseram as autoridades.



Fonte: ABC News.