Bilhete premiado no jackpot da Powerball foi vendido em Michigan

Um bilhete em Michigan foi sorteado no jackpot da Powerball , ganhando cerca de US$ 842 milhões. O valor estimado em dinheiro para o sorteio é de US$ 425,2 milhões, segundo a loteria.

O vencedor comprou o ingresso no Food Castle em Grand Blanc, Michigan, localizado nos arredores de Flint, informou a Loteria de Michigan. A pessoa ainda não entrou em contato com a loteria.

Os números vencedores sorteados na noite de segunda-feira foram 12, 21, 42, 44, 49 e a Powerball foi 1. O power play foi 3x.

Houve 34 sorteios consecutivos da Powerball sem vencedor do jackpot.

Um bilhete na Flórida e um no Texas acertaram cinco números e o power play e receberam US$ 2 milhões cada.

Os bilhetes comprados na Califórnia, Connecticut, Flórida e Maryland receberam US$ 1 milhão cada.

O jackpot de segunda-feira de US$ 842,4 milhões é o quinto maior jackpot da Powerball já ganho e o décimo maior jackpot ganho na história da loteria dos EUA. O jackpot também é o segundo maior jackpot de loteria já premiado em Michigan.

O último prêmio de 2023 – estimado em US$ 760 milhões – foi o quarto jackpot a ultrapassar mais de US$ 500 milhões naquele ano. O maior prêmio do ano, de US$ 1,765 bilhão, foi ganho em 11 de outubro na Califórnia. O segundo maior prêmio foi de US$ 1,08 bilhão, ganho em 19 de julho na Califórnia, segundo a Powerball.

Os ingressos da Powerball são vendidos por US$ 2 cada.

As chances de ganhar o prêmio do jackpot são de uma em mais de 292,2 milhões, de acordo com a Multi-State Lottery Association.

O maior prêmio do jogo de todos os tempos – de US$ 2,04 bilhões – foi ganho em 7 de novembro de 2022.