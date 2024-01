Ford faz recall de mais de 112 mil F-150

A Ford está fazendo o recall de 112.965 picapes F-150 por causa de um parafuso do cubo do eixo traseiro que pode representar um risco de rolamento se estiver danificado.

A Administração Nacional de Segurança de Tráfego Rodoviário (NHTSA) disse que o recall afeta veículos F-150 com modelos dos anos 2021 a 2023 que estão equipados com o pacote Trailer Tow Max Duty.

O alerta da agência dizia que o parafuso do cubo do eixo traseiro pode “cansar e quebrar, o que pode resultar em danos no eixo”. Como resultado do dano, “pode resultar no deslocamento do veículo quando o veículo está estacionado sem o freio de mão aplicado ou causar perda de potência de tração”.

Uma correção está “atualmente em desenvolvimento”, e a agência disse que os proprietários do F-150 podem levar o veículo a uma concessionária para um reparo provisório se ouvirem um clique ou barulho associado ao parafuso do eixo traseiro.

As cartas aos proprietários do F-150 serão enviadas no final de janeiro, e eles também podem entrar em contato com o atendimento ao cliente da Ford pelo telefone 1-866-436-7332. O número de recall da Ford para isso é 23S65.

No ano passado, a Ford fez recall de mais de 870 mil de seus Trucks F-150 de tamanho normal porque o freio de estacionamento eletrônico poderia ser acionado inesperadamente a qualquer momento, inclusive enquanto o veículo estivesse sendo conduzido, o que poderia causar perda de controle e possivelmente um acidente.