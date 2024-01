Escola em Iowa, Sofre ataque a tiros

Várias pessoas sofreram ferimentos a bala na manhã de quinta-feira na Perry High School, perto de Des Moines, Iowa, disse o xerife do condado a repórteres do lado de fora da escola na manhã de quinta-feira.

O atirador foi identificado, disse o xerife do condado de Dallas, Adam Infante, recusando-se a responder a mais perguntas. Ele não disse se alguém havia sido morto.

“Ainda não sabemos exatamente quantos estão feridos”, acrescentou. “Não há mais perigo para o público.”

As autoridades responderam em 7 minutos a uma ligação às 7h37 sobre um tiroteio no campus, disse Infante.

No final da manhã, “acho que todas as crianças já foram reunificadas”, disse ele.





Não houve confirmação imediata sobre possíveis feridos.





.

Veículos policiais de várias cidades estão no local em frente à escola, e o FBI e o Departamento de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos confirmaram que seus agentes responderam ao local.

“Estamos ajudando a Divisão de Investigação Criminal de Iowa, que é a principal agência de investigação”, disse o FBI em comunicado.

A Casa Branca está ciente e acompanhando relatos de um tiroteio em uma escola secundária em Perry, Iowa, disse uma autoridade à CNN.

Perry fica a cerca de 64 quilômetros a noroeste de Des Moines e tem uma população de cerca de 8.000 habitantes, de acordo com o US Census Bureau. O Perry Community School District – composto por uma escola secundária, uma escola secundária e uma escola primária – atende cerca de 1.800 alunos, diz seu site.

Quinta-feira estava marcada para ser o primeiro dia de aulas do novo semestre, de acordo com o calendário do distrito.

Mais de 80 tiroteios em escolas ocorreram nos Estados Unidos no ano passado – mais do que em qualquer ano desde 2008, quando a CNN começou a rastrear os tiroteios.

Dois professores disseram que Dan Marburger, o diretor da escola, foi baleado.



Fonte CNN