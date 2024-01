Cachorro come US$ 4 mil em dinheiro

Um casal teve um susto e passou por uma situação bem desagradável ao descobrir que o cachorro de estimação tinha comido $ 4 mil dólares em dinheiro do envelope que eles deixaram no balcão da casa, na Pensilvania .



Clayton e Carrie Law sacaram dinheiro para fazer um projeto de reforma e deixaram o envelope com dinheiro na bancada quando seu cachorro, Cecil, decidiu que era hora de um lanche muito caro.

De acordo com a dona, ela estava circulando pela casa, quando deixou o envelope e ao retornar viu o cachorro parado sobre uma pilha de dinheiro todo cortado.



Ela disse que Cecil nunca, em todos os sete anos de sua vida, subiu no balcão antes



O cachorro parecia bem, a princípio, até o meio da noite, quando o casal foi acordado por um som de engasgo de seu animal. Eles passaram a noite recolhendo as notas que o cachorro colocou para fora e limpando cada uma delas para juntar as partes e então tentar trocá-las no banco.

No final, os dois conseguiram recuperar US$ 3.550 e o banco aceitou as notas coladas já que a maioria estava partida ao meio.