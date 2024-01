NY agora quer que Trump pague US$ 370 milhões em danos civis por fraude em julgamentos

O gabinete do procurador-geral de Nova Iorque aumentou a aposta contra Donald Trump, pedindo que o seu juiz de fraudes de Manhattan aplicasse ao ex-presidente 370 milhões de dólares em multas por um padrão de uma década de mentira a bancos e outros sobre o seu património líquido.

A quantia solicitada reflete evidências adicionais de “ganhos ilícitos” obtidas desde setembro de 2022, quando a procuradora-geral Letitia James entrou com sua ação original solicitando US$ 250 milhões.

Se o juiz de primeira instância, Arthur Engoron, juiz do Supremo Tribunal de Nova Iorque, concordar com o número do procurador-geral, Trump teria que devolver não só os 370 milhões de dólares, mas outros milhões em juros equivalentes a uma década sobre essa quantia.



Nos seus próprios processos, os advogados de defesa de Trump alegaram que a lei estatal não permite que um procurador-geral solicite tais sanções financeiras, reprisando um argumento que os tem falhado repetidamente em tribunal.



O lado de Trump também levantou como defesa duas outras questões já rejeitadas por Engoron: que as alegadas fraudes são demasiada antigas e que quaisquer declarações incorretas eram inconsequentes.

O procurador-geral também não conseguiu provar que houve uma conspiração e que quaisquer violações foram intencionais, segundo o documento de Trump.

O pedido de 370 milhões de dólares da procuradora-geral reflete três categorias destes ganhos provenientes das fraudes de Trump, argumentaram os seus advogados.

-O primeiro grupo de ganhos ilícitos são os muitos milhões em poupanças de taxas de juro que Trump embolsou ao aumentar o seu património líquido, alega o processo – uma poupança que um dos especialistas do estado estimou em julgamento em 168 milhões de dólares.

-O segundo grupo é o que Trump lucrou com a venda de dois ativos importantes: o arrendamento do hotel de luxo Old Post Office, em Washington, DC, e o arrendamento do campo de golfe Ferry Point, no bairro do Bronx, em Nova Iorque.

A venda do Old Post Office rendeu US$ 139 milhões em lucro, e a venda do campo de golfe rendeu US$ 60 milhões.

-O terceiro grupo contém um total de US$ 2,5 milhões em indenização que Trump pagou a dois dos corréus do processo – o ex-CFO Allen Weisselberg e o ex-controlador Jeffrey McConney – “pela participação nos esquemas fraudulentos dos réus”, alega o AG.

Além da “restituição” financeira, o estado pede ao juiz que ordene que a Organização Trump se submeta a pelo menos mais cinco anos de monitorização independente, designada pelo tribunal. A atual monitora da Trump Org, a juíza federal aposentada Barbara Jones, já supervisiona a empresa há um ano.

O gabinete do procurador pede ainda ao juiz que proíba permanentemente Trump, Weisselberg e McConney de ocuparem cargos executivos em qualquer empresa do estado de Nova Iorque.

“Trump, Weisselberg e McConney trabalharam juntos durante anos para inflar o patrimônio líquido de Trump e, ao mesmo tempo, ocultar a fraude” de bancos e seguradoras, alegou o documento de sexta-feira.

A AG reduziu na sexta-feira sua proposta original de proibições da indústria em todo o estado aos vice-presidentes executivos da Organização Trump, Eric Trump e Donald Trump Jr.

Em seu processo há um ano, ela pediu que os dois filhos mais velhos de Trump fossem permanentemente proibidos de ocupar cargos executivos em qualquer empresa do estado de Nova York; na sexta-feira ela pediu proibições de cinco anos.

A AG também pede, como fez quando o processo foi aberto, que o juiz proíba os réus por cinco anos de solicitar empréstimos de qualquer instituição financeira registrada em Nova York.

Ela também repete a exigência de seu processo de proibição de cinco anos para os réus comprarem qualquer imóvel comercial no estado de Nova York.



Os argumentos finais do julgamento de quatro meses estão marcados para 11 de janeiro; Engoron disse que decidirá até o final do mês.



O juiz já concluiu, com base nos registos pré-julgamento, que Trump, a Organização Trump, os seus dois filhos mais velhos e dois outros executivos de longa data aumentaram repetida e fraudulentamente o património líquido do antigo presidente em uma década de registos anuais a bancos e seguradoras.

Trump retratou-se fraudulentamente como sendo milhares de milhões de dólares mais rico do que realmente era, concluiu o juiz. O procurador-geral alegou que as demonstrações financeiras de Trump na última década incluíam mais de 200 reivindicações fraudulentas individuais e aumentaram o seu valor em até 3,6 mil milhões de dólares por ano.



Os resumos finais de sexta-feira e os argumentos finais da próxima semana abordam as questões restantes que estão em julgamento desde o início de outubro: se os réus violaram seis estatutos estaduais específicos de fraude e que penalidade financeira final, ou “restituição”, será ordenada.

Artigo Business Inside