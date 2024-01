Tempestade de inverno gera alertas de tornados na FL e em outros estados

A forte tempestade de inverno que atravessa os Estados Unidos trouxe alertas de tornado em cinco estados nesta segunda-feira, 8. Alertas de nevasca também estão em vigor.



O Serviço Meteorológico Nacional (NWS) emitiu um alerta para partes dos estados, já que fortes tempestades com fortes rajadas de vento, bem como tornados, devem atingir os estados da Costa do Golfo esta tarde até o início da manhã de terça-feira, 9. O sudeste do Texas, o sul da Louisiana, o sul do Mississippi, o sul do Alabama e o oeste do Panhandle da Flórida serão afetados.

A tempestade também deverá trazer nevascas e inundações repentinas para algumas partes do Sudeste. Mais de meia dúzia de estados foram alertados sobre nevascas e são esperadas até 7 centímetros de chuva na Costa do Golfo.



O clima severo já impactou a Flórida com um tornado avistado em Fort Lauderdale na noite de sábado, 6. O tornado foi considerado um dos primeiros do ano em todo o país em 2024 e foi confirmado pelo Serviço Meteorológico Nacional (NWS) como um tornado classificado como EF-0, com ventos máximos estimados de 80 mph, afetou partes de Fort Lauderdale.





A tempestade tem o potencial de trazer 20 a 30 centímetros de neve para uma ampla área que se estende do sudeste do Colorado e oeste do Kansas, passando pelo leste de Nebraska, grandes partes de Iowa, norte do Missouri e noroeste de Illinois, até o alto península de Michigan, disse Bob Oravec, meteorologista do Serviço Meteorológico Nacional em College Park, Maryland.



Houve fechamento generalizado de escolas em todo o leste de Nebraska nesta segunda-feira, antes da tempestade, onde os meteorologistas previram 12 a 20 centímetros de neve. O distrito que inclui a capital do estado, Lincoln, está entre aqueles onde os estudantes foram orientados a ficar em casa. As filas eram longas no domingo em um drive-up da Target Store em Omaha, enquanto os moradores estocavam leite, pão e bebida antes da tempestade.



O escritório do Serviço Meteorológico Nacional em Des Moines, Iowa, alertou sobre o potencial de “nevascas intensas e possivelmente extremas generalizadas”, com nevascas de até 9 a 15 polegadas (23 a 38 centímetros), “impactos significativos” até segunda-feira à noite e Trajetos de terça-feira de manhã e, às vezes, possíveis condições de apagão.

O clima ameaçador já afetou a campanha para as convenções eleitorais do distrito de Iowa em 15 de janeiro, onde a neve deverá ser seguida por temperaturas gélidas que podem cair abaixo de 0 graus (-18 Celsius) no dia da convenção na próxima semana. Isso forçou a campanha do ex-presidente Donald Trump a cancelar várias aparições da governadora do Arkansas, Sarah Sanders, e de seu pai, o ex-governador do Arkansas Mike Huckabee, que deveria cortejar os eleitores de Iowa em nome de Trump na segunda-feira.



Grande parte do oeste e sul de Minnesota, bem como do centro-oeste de Wisconsin, também estavam sob avisos ou avisos de tempestade de inverno, com previsão de acúmulo de neve de até 25 centímetros.

O noroeste de Illinois também estava sob alerta de tempestade de inverno, com previsões de 18 a 30 centímetros de neve na manhã de quarta-feira. A área de Chicago, bem como Gary, Indiana, estavam sob avisos de tempestade de inverno, com previsões de até 15 centímetros de neve na noite de terça-feira e rajadas de vento de até 48 km/h em Chicago. As taxas de queda de neve podem ultrapassar 2,5 centímetros por hora durante o dia de terça-feira, disse o serviço meteorológico.



A tempestade segue uma tempestade separada que saiu da Costa Leste depois de despejar mais de trinta centímetros de neve no domingo em partes da Pensilvânia, no estado de Nova York e em partes da Nova Inglaterra, disse Oravec.



Fonte: Associated Press.