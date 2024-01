Nevasca, ciclone bomba e tornados atingir os Estados Unidos nos próximos dias

Um poderoso “ciclone bomba” atingiu o noroeste do Pacífico na manhã de terça-feira, 9, cortando a energia elétrica com ventos ferozes e trazendo condições raras de nevasca para as Cascades and Olympics, no estado de Washington.

Mais de 100.000 pessoas perderam energia no oeste de Washington e Oregon durante o pico da tempestade na manhã desta terça-feira, quando rajadas de vento atingiram 40-60 mph.



Os avisos de vento forte e os avisos de vento permanecem em vigor até o final da noite de terça-feira para rajadas contínuas de 50-60 mph em partes do interior e rajadas de 65 mph ao longo da costa.



Para o resto do interior do noroeste, avisos generalizados de tempestade de inverno cobrem grande parte de Idaho e leste do Oregon com até 15 centímetros de neve nas elevações mais baixas e até 60 centímetros nas elevações mais altas.



Os fortes ventos da tempestade e a baixa pressão profunda estão se combinando com outra rodada de marés altas para representar uma ameaça de inundações costeiras e fortes ondas ao longo das costas e praias do noroeste do Pacífico.

Embora possa haver uma breve pausa no clima na quarta-feira, outra rodada de inverno está prevista para quinta-feira e no fim de semana em todo o noroeste do Pacífico.



Onda de frio



A forte onda vai incluir nevascas e afetar cerca de 50% do país. A previsão é que o período de baixas aconteça de 13 a 17 de janeiro, com temperaturas mínimas extremas em alguns Estados produtores, como Iowa, Ohio e Illinois, podendo chegar a -30º C.