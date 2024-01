Governo Biden anuncia novo plano de perdão de empréstimos estudantis

O governo Biden anunciou nesta sexta-feira, 12, um novo plano de perdão de empréstimos estudantis definido para liquidar a dívida de certos mutuários inscritos no plano Saving on a Valuable Education (SAVE).



A nova iniciativa, com lançamento previsto para Fevereiro, proporcionará alívio da dívida aos mutuários que tenham efetuado 10 anos de pagamentos mensais e tenham um saldo principal original de 12.000 dólares ou menos em empréstimos.

O alívio da dívida será aplicado automaticamente às contas dos mutuários, o que significa que não terão de tomar qualquer medida. Os mutuários com saldo principal superior a US$ 12.000 também são elegíveis para perdão por um período de tempo mais longo. Quase 7 milhões de mutuários estão atualmente inscritos no plano SAVE.



A ação é a mais recente medida de alívio de empréstimos adotada pelo Departamento de Educação depois que a Suprema Corte derrubou o plano original de perdão de empréstimos estudantis do presidente Joe Biden em julho passado, que teria eliminado dívidas de US$ 400 bilhões.



O Departamento de Educação afirma que a iniciativa ajudará especialmente os mutuários de baixa renda ou que frequentaram faculdades comunitárias.



“Além de ser o plano de reembolso de empréstimos estudantis mais acessível já disponível, a administração Biden-Harris projetou o Plano SAVE para colocar estudantes de faculdades comunitárias e outros mutuários com saldo baixo em um caminho mais rápido do que nunca para o perdão de dívidas”, disse o secretário de Educação dos EUA, Miguel Cardona.



Quem é elegível?



O novo plano de perdão de empréstimos estudantis afetaria apenas os mutuários inscritos no programa SAVE, lançado oficialmente em agosto de 2023 como um substituto do Revised Pay-As-You-Earn, ou REPAYE, um plano de reembolso baseado em renda agora extinto.



O perdão baseia-se na dívida original do mutuário e não no que ele deve atualmente. Os mutuários que originalmente sacaram US$ 12.000 ou menos para sua graduação ou pós-graduação e que estão pagando esses empréstimos há 10 anos verão seu saldo apagado. O anúncio também diz que “para cada US$ 1.000 emprestados acima de US$ 12.000, um mutuário pode receber perdão após um ano adicional de pagamentos”. Isso significa que os mutuários que contraíram US$ 13 mil em empréstimos veriam o alívio da dívida no próximo ano.



A partir desta sexta-feira, o Departamento de Educação enviará um e-mail aos mutuários para informá-los de que eles poderão obter alívio com este mais novo plano de perdão de empréstimos caso sejam transferidos para um plano de reembolso SAVE.



Fonte: Time.