Ciclone bomba traz condições abaixo de zero para os EUA; 35 milhões de pessoas sob risco

Uma intensa onda de frio, descrita como um “ciclone-bomba”, vai atingir os Estados Unidos neste fim de semana e no início da próxima semana, colocando 35 milhões de pessoas sob risco climático severo. Fechamentos e acidentes fatais impactam rodovias interestaduais.



48 estados têm hoje algum tipo de alerta meteorológico, com alertas de vento forte afetando 145 milhões de pessoas e alertas de tempestade de inverno para 56 milhões, das planícies ao meio-oeste e à região dos Grandes Lagos.



Os avisos de nevasca já estão em vigor em sete estados, incluindo a maioria dos condados de Iowa.



É o primeiro surto significativo no Ártico neste inverno e espera-se que se mova do norte das Montanhas Rochosas e das planícies, mais ao sul e ao leste, até o meio-oeste neste fim de semana. O Serviço Meteorológico Nacional alertou que as temperaturas ficariam “perigosamente frias”.



No sábado, 13, a manhã terá temperaturas em torno de 20 graus Fahrenheit negativos, 30 graus negativos e até 40 graus negativos estão previstas para as planícies do norte. Algumas áreas poderão ver recordes baixos quebrados no fim de semana e na próxima semana.



Uma avalanche em uma pista de esqui em Tahoe, Califórnia, matou um homem no início desta semana. E outro homem está desaparecido e dado como morto após uma avalanche ontem em Idaho, onde outros dois foram resgatados e estão se recuperando, disseram as autoridades.



Uma mínima noturna nacional de -23F foi registrada perto de Polebridge, Montana, por volta da 1h desta sexta.



Estradas e aeroportos



O país está tendo interrupções generalizadas nas viagens aéreas, com mais de 2.000 cancelamentos de voos até a manhã de sexta-feira e mais de 10.000 atrasos, de acordo com o site de rastreamento de voos FlightAware.



Em terra, a combinação de neve e ventos criará condições perigosas que tornarão quase impossível viajar nas estradas. Fechamentos e acidentes fatais impactam rodovias interestaduais e as autoridades pedem cautela e dirigir somente se necessário.



Duas grandes rodovias interestaduais foram parcialmente fechadas na segunda-feira, 8 de janeiro de 2024, em meio ao inverno, de acordo com o Departamento de Transportes do Novo México (NMDOT). A Polícia Estadual diz que uma morte foi confirmada em um acidente na I-40.



Uma nevasca súbita e severa na região de Cuervo, Novo México, provocou uma colisão catastrófica de vários veículos na Interestadual 40 no dia 8 de janeiro. As condições abruptas de apagão reduziram drasticamente a visibilidade, tornando quase impossível para os motoristas navegar com segurança pela estrada. Consequentemente, uma multidão de veículos colidiu uns com os outros, resultando em um enorme engavetamento na rodovia.



De acordo com um relatório da Polícia Estadual do Novo México, o acidente envolveu semi-caminhões e veículos de passageiros e resultou em vários feridos e uma morte.



Fonte: Fox Weather e BNN Breaking.