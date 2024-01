Grande parte dos EUA segue com neve e temperaturas abaixo de zero

Uma perigosa explosão no Ártico continuará varrendo os EUA nesta segunda-feira, 15, e durará pelo menos até o meio da semana, prolongando um frio intenso que estabeleceu temperaturas recordes em partes do país e ameaça perturbar ainda mais a vida diária, incluindo um jogo de playoff da NFL e o primeiro disputa de indicação presidencial no país em Iowa.



Avisos ou alertas sobre a sensação térmica estavam em vigor no domingo para mais de 100 milhões de americanos, e mais de 44 milhões estavam sob alerta climático de inverno. Grande parte do país enfrentou temperaturas 20-40 graus abaixo do normal.



O Serviço Meteorológico Nacional disse que os ventos frios devem empurrar as temperaturas para um recorde negativo nas Montanhas Rochosas do norte ao norte do Kansas e até Iowa, testando a resistência dos participantes do caucus dispostos a enfrentar o frio profundo nesta segunda-feira.



As tempestades no Ártico deixaram pelo menos quatro mortos e cortaram a eletricidade de dezenas de milhares de pessoas no Noroeste, trouxeram neve para o Sul e atingiram o Nordeste com condições de nevasca, forçando o adiamento do jogo dos playoffs da NFL entre Pittsburgh Steelers e Buffalo Bills, realizado em Buffalo, Nova York. O jogo estava marcado para segunda-feira, após ter sido cancelado no domingo.



O serviço meteorológico espera que a forte neve com efeito de lago chegue ao norte do estado de Nova York a partir do Lago Erie, somando-se aos 30,4 a 60,9 centímetros de neve que já cobrem a região. A neve caiu a uma taxa de 5 centímetros por hora.

Ventos abaixo de zero atingirão grande parte do país, caindo para 50 graus Fahrenheit negativos (46 graus Celsius negativos) em Montana e nas Dakotas.



“Leva apenas alguns minutos para que o congelamento se instale”, disse o Departamento de Segurança Pública de Dakota do Sul em um comunicado no domingo, pedindo às pessoas que fiquem em casa.

Outras partes do país poderão ver as temperaturas cair 25 a 40 graus celsius abaixo do normal, das Montanhas Rochosas ao Vale do Ohio.



Mesmo lugares como a Flórida não serão poupados do clima turbulento, com previsões prevendo aguaceiros e trovoadas de segunda a terça-feira. Partes do norte da Flórida apresentem tendência de uma máxima diurna perto de 70 graus nesta segunda-feira para mais de 40 graus na quarta-feira, 17. As temperaturas noturnas podem cair abaixo de zero no terço norte do estado, alertou AccuWeather.

No Oregon, mais de 97 mil casas e empresas ficaram sem eletricidade, a maioria delas na área metropolitana de Portland, um dia depois de ventos fortes e uma mistura de neve e gelo terem derrubado árvores e linhas de energia.

Fonte: USA Today e Associated Press.

A travel ban is in effect for most of Erie County, NY, on Sunday as a major winter storm brings gusty winds and several feet of heavy snow to Western New York. #NYwx pic.twitter.com/OPsuS91u8I — AccuWeather (@accuweather) January 14, 2024