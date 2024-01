Brasileiros são presos por venda ilegal de remédios prescritos em Massachusetts

Um casal de brasileiros foi detido sob a acusação de administrar uma “farmácia móvel” ilegal, segundo descreveu a polícia de Milford, Massachusetts.



Maxsuel Ferreira Andrade, 26, e Renata De Lima, 37, ambos de Acton, são os primeiros de vários acusados de uma "rede", segundo o delegado Robert Tusino.

“É apenas um dos muitos dominós que cairão como resultado de uma investigação multiagências”, disse ele, completando que a dupla está sob investigação há vários meses. Eles teriam como alvo comunidades com grande população brasileira para vender medicamentos.



“Eles vendiam uma infinidade de drogas”, disse Tusino. "Antibióticos, antidepressivos. Você escolhe e eles estão vendendo."



Investigadores que trabalhavam disfarçados organizaram a compra de clonazepam, um medicamento ansiolítico. Quando a dupla supostamente vendeu o medicamento aos policiais no dia 5 de janeiro, Andrade foi preso e uma intimação foi emitida para De Lima.



A polícia está acusando cada um deles de distribuição de substância de classe C; posse de substância Classe C; conspiração para violar as leis sobre drogas; e perigo para uma criança.



A acusação de perigo infantil se deveu ao fato de a dupla ter uma criança pequena no carro quando supostamente vendiam as drogas, disse Tusino.

Imigrantes não têm outras opções



Liliana Costa, diretora executiva do Centro Brasileiro-Americano em Framingham, disse que esse tipo de atividade pode ter sucesso porque algumas pessoas sentem que não têm outras opções.

“Penso que estes incidentes se devem à falta de opções de cuidados médicos, aos custos, à falta de informação e a algumas questões culturais”, disse ela, acrescentando que as pessoas que tentam fazer este tipo de vendas não devem ser apoiadas.



“Não acho que essas pessoas desempenhem um papel importante”, disse ela. “A maioria das pessoas na comunidade brasileira não concorda nem tolera essas situações”.

Comprar medicamentos não regulamentados sem receita médica pode ser perigoso, alerta o delegado.

“Você não sabe o que realmente está recebendo”, disse ele. "Você realmente não sabe o que eles estão vendendo."



Andrade foi processado na segunda-feira no Tribunal Distrital de Milford e libertado sob fiança de US$ 1.000. Ele deve voltar ao tribunal em 7 de março para uma conferência pré-julgamento.

Não se sabe quando será a primeira aparição de De Lima no tribunal.



Fonte: Metrowest Daily News.