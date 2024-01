Quaker Oats expande lista de de cereais recolhidos por risco de salmonela

A Quaker Oats, companhia conhecida pelos cereais e salgadinhos e pertencente à PepsiCo, ampliou um recall anterior de dezembro para incluir diversos produtos potencialmente contaminados com Salmonella, bactéria conhecida por causar intoxicação alimentar.



A lista de itens perigosos contém alimentos populares como as barras de cereais Cap’n Crunch Treats e as barras de chocolate Gatorade Protein Peanut Butter, cujas datas de validade estão entre 11 de janeiro de 2024 e 31 de outubro de 2024, conforme anunciado pela empresa no site da Food and Drug Administration (FDA) na última quinta-feira (11).



O recall inclui também as barras Quaker Chewy favoritas das crianças, os produtos Quaker Simply Granola e o Quaker On The Go Snack Mix, entre outros itens, "porque eles têm o potencial de contaminação com Salmonella." Os produtos foram vendidos nos Estados Unidos, Porto Rico, Guam e Saipan.



“Os consumidores devem verificar se há qualquer um dos produtos listados abaixo em suas despensas e descartá-los”, afirmou a empresa, acrescentando que os afetados pelo recall “podem entrar em contato com o Departamento de Relações com o Consumidor da Quaker (9h às 16h30 CST, de segunda a sexta-feira) pelo telefone 1-800-492-9322 ou visite www.QuakerRecallUSA.com para obter informações adicionais ou reembolso de produtos."



Salmonela



A salmonela é uma bactéria que pode deixar as pessoas doentes e a maioria dos tipos causa uma doença chamada salmonelose, de acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças.



O CDC afirma que a maioria das pessoas com salmonelose apresenta sintomas como diarreia, febre e cólicas estomacais, que podem ocorrer horas a dias após a infecção. No entanto, algumas pessoas podem não desenvolver sintomas durante várias semanas.

As infecções são diagnosticadas através de testes laboratoriais e a maioria das pessoas se recupera dentro de quatro a sete dias sem antibióticos, de acordo com a agência de saúde.



Nos Estados Unidos, o CDC estima que a salmonela é responsável por aproximadamente 1,35 milhões de doenças, 26.500 hospitalizações e 420 mortes por ano.



Uma lista completa de itens incluídos no recall original pode ser encontrada aqui.