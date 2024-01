EUA oferecem curso de inglês para 300 jovens afro-brasileiros e indígenas

A Embaixada e Consulados dos Estados Unidos no Brasil, por meio do Escritório Regional de Ensino de Língua Inglesa (RELO), e em parceria com o Grupo +Unidos, selecionam 300 jovens para o programa Access E2C 2024 (English to Connect, Communicate, Catalyze), curso que promove o ensino do idioma para a população afro-brasileira e indígena. Os interessados devem residir no Brasil, ter entre 18 e 40 anos e possuir conhecimento básico de inglês.

As inscrições estão abertas até 1º de fevereiro, no link: www.maisunidos.org/inscricoes-access.

As aulas on-line, com carga horária de 210 horas, vão ser divididas em seis horas semanais durante o ano de 2024. Além das aulas síncronas, os selecionados vão participar de atividades extracurriculares e mentorias com profissionais especializados. O objetivo do curso, voltado para o mercado de trabalho, é desenvolver as habilidades linguísticas dos participantes agregando valor às suas carreiras.

Scott Chiverton, diretor do Escritório Regional de Língua Inglesa no Brasil, expressou seu entusiasmo pela iniciativa: “Compreender diferentes culturas é fundamental para promover a unidade global”, disse. “A linguagem atua como uma ferramenta poderosa que nos permite não apenas comunicar, mas também empatizar com as experiências dos outros. Por meio da abordagem imersiva do Access E2C para ensinar habilidades na língua inglesa em comunidades diversas, estamos quebrando barreiras e facilitando novas oportunidades de crescimento”.

“O Access E2C vai além do ensino de língua inglesa. É uma iniciativa que potencializa conexões e aprendizados para o mercado de trabalho e também para trajetórias pessoais. A parceria com a Embaixada e Consulados dos EUA neste projeto fortalece o nosso desejo de criar oportunidades educacionais inclusivas”, comenta Daniel Grynberg, diretor-executivo do Grupo +Unidos.

O projeto faz parte do programa Access, que acontece em nível mundial desde 2004 e é oferecido pelo Departamento de Estado dos EUA em mais de 86 países. No Brasil, desde 2008, já beneficiou mais de 3 mil jovens. A edição de 2024 faz parte da celebração dos 200 anos de relações diplomáticas entre o Brasil e os EUA. Essa celebração visa destacar os laços diplomáticos que possibilitaram relacionamentos mutuamente benéficos entre duas das democracias mais diversas e prósperas do mundo. Ao longo de 2024, uma variedade de eventos culturais, seminários, programas de intercâmbio e iniciativas conjuntas enfatizarão elementos compartilhados das tradições históricas de ambas as nações.

Sobre o Escritório Regional de Ensino de Língua Inglesa da Embaixada e Consulados dos EUA:

O Escritório Regional de Ensino de Língua Inglesa (RELO) do Departamento de Estado dos EUA fortalece a parceria estratégica Brasil-EUA por meio da capacitação de professores e alunos quanto à aprendizagem da língua e cultura norte-americanas por todo o Brasil. Situado na Embaixada dos EUA em Brasília, o RELO relaciona-se com o Ministério da Educação, com as secretarias estaduais e municipais de Educação, associações de professores de inglês, universidades públicas e privadas, assim como outros parceiros para oferecer oportunidades de capacitação profissional e educacional, além de programas de intercâmbio e materiais para professores e alunos de inglês.

Para mais informações, acesse: https://br.usembassy.gov/education-culture/english-language-programs/

Sobre o Grupo +Unidos:

O Grupo +Unidos é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos. A instituição nasceu em 2008, visando estabelecer a conexão entre empresas, poder público e missão diplomática norte-americana para ampliação de oportunidades para pessoas em situação de vulnerabilidade social. O grupo trabalha há 15 anos fomentando o investimento social privado colaborativo para apoiar iniciativas voltadas à educação, empregabilidade e formação tecnológica com foco no desenvolvimento socioeconômico sustentável.