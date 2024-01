Trump vence primeiras prévias republicanas em Iowa e vai a tribunal de NY

O ex-presidente Donald Trump venceu as primeiras prévias para a disputa pela Casa Branca, entre os republicanos, na noite desta segunda-feira (15). Há mais de 50 anos, os caucus de Iowa são a abertura oficial do complexo calendário eleitoral que define o presidente do país.



Após a vitória nas prévias, Trump compareceu a um tribunal de Nova York nesta terça-feira (16) para enfrentar uma nova rodada do julgamento aberto pela escritora E. Jean Carroll, que alega ter sido abusada sexualmente por Trump na década de 1990.



Os caucus ocorreram em mais de 1.600 colégios eleitorais espalhados pelo Iowa. Eleitores enfrentaram ainda temperaturas extremas que chegam a -37ºC no estado para debater e votar nos pré-candidatos republicanos. A estimativa é de pouco mais de 110 mil pessoas votantes, ante quase 200 mil nos “caucus” anteriores, por conta da onda de frio.



Segundo levantamento da Edison Research, Trump obteve 51% dos votos, o governador da Flórida, Ron De Santis, e a ex-governadora da Carolina do Sul Nikki Haley apareceram em longínquos 2º e 3º lugares com 21% e 19%, respectivamente.



O Partido Democrata também terá seu próprio caucus em Iowa, na mesma data, mas não fará votação; para os democratas, o processo é apenas um debate, seguido de uma votação geral que só ocorrerá em março.



Julgamento NY



Em maio, em um primeiro julgamento sobre o caso, um júri concedeu a Carroll uma indenização de US$ 5 milhões (cerca de R$ 24,5 milhões) após concluir que Trump abusou sexualmente da escritora no camarim de uma loja de departamentos, em 1996, e depois a difamou em 2022, alegando que ela inventou a história.

Mas o juri à época deixou em aberto a questão de se Trump deveria pagar uma nova indenização por comentários que fez sobre Carroll enquanto ainda era presidente. O ex-presidente chegou ao tribunal no fim da manhã. O julgamento deverá durar vários dias.

Com informações da CNN.