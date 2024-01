Em fenômeno raro, "apocalipse" das cigarras afetará os EUA entre abril e maio

Mais de um trilhão de cigarras devem surgir nos Estados Unidos este ano em um fenômeno raro que está sendo chamado de "apocalipse" das cigarras.



De acordo com o Daily Mail, pela primeira vez, duas ninhadas diferentes de insetos surgirão, acasalando-se e se reproduzindo. Esse tipo de caso ocorre a cada 221 anos, ocorrendo pela última vez em 1803.



Os dois grupos de cigarra são conhecidos por Brood XIX e Brood XIII, o primeiro surge a cada 17 anos, e o segundo, a cada 13 anos.



A infestação está prevista para a partir do fim de abril em 16 estados, que provavelmente verão centenas, senão milhares, de árvores “danificadas sem possibilidade de recuperação”, alertou um professor da Tennessee Tech University.







O grupo Brood XIX apareceu pela última vez em 2011, mas agora está programado para ser lançado em partes do Alabama, Arkansas, Geórgia, Illinois, Indiana, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Carolina do Norte, Oklahoma, Carolina do Sul, Tennessee e Virgínia.

O outro grupo, Brood XIII, tem um ciclo de 17 anos e apareceu pela última vez em 2007. Os estados definidos incluem Illinois, Indiana, Iowa e Wisconsin.

A Ninhada XIX, conhecida como Ninhada do Norte de Illinois, contém três espécies diferentes de cigarras e a Ninhada do Sul, ou Ninhada XIII, tem quatro espécies diferentes.



"A Brood XIX começará sua grande fuga do solo em meados de maio e estará localizada principalmente nos estados do meio-oeste. Já a Brood XIII começará a escapar do solo no final de abril até a segunda semana de maio em partes de Missouri, Kentucky, Carolina do Norte e Virgínia”, disse Kritsky, que publicou recentemente um livro chamado “A Tale of Two Broods: The 2024 Emergence of Periodical Cicada Ninhadas XIII e XIX.'

'Na terceira semana de maio, os insetos começarão a aparecer em Illinois e Missouri, Wisconsin e Iowa.'



Os especialistas previram que as áreas florestais, incluindo as áreas verdes urbanas, sofrerão uma infestação maior do que as regiões agrícolas. Elas saem do solo quando este atinge a temperatura perfeita de 64 graus Fahrenheit a uma profundidade de 30 a 45 centímetros.



As cigarras não transmitem doenças, mas criam fendas nos galhos das árvores para depositar seus ovos.

Existem mais de 3.000 espécies conhecidas de cigarras. Elas formam 15 'ninhadas' principais de cigarras em diferentes áreas geográficas do mundo.