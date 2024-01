Em quais estados dos EUA se pagará menos imposto de renda individual em 2024?

Vários estados dos EUA estão reduzindo as taxas de imposto de renda individual em 2024, o que significa mais alívio financeiro para os contribuintes nesses estados.

Quatorze estados têm reduções nas taxas de imposto de renda individual que entrarão em vigor este ano, de acordo com uma análise da Tax Foundation, uma organização de pesquisa de política tributária.



Esses estados incluem Arkansas, Connecticut, Geórgia, Indiana, Iowa, Kentucky, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, New Hampshire (apenas receitas de juros e dividendos), Carolina do Norte, Ohio e Carolina do Sul, disse o órgão. Connecticut reduziu as alíquotas para certas faixas de impostos, mas não reduziu a alíquota marginal superior.



Dois estados dos EUA, Ohio e Montana, estão consolidando algumas faixas de impostos, e um estado, a Geórgia, está migrando para um imposto fixo, observou a fundação.



Enquanto isso, os contribuintes em Michigan enfrentarão um imposto de renda individual mais alto em 2024 (4,25%) do que em 2023 (4,05%), de acordo com a Tax Foundation.



Qual é o imposto de renda pessoal na Flórida 2023?



A Flórida não cobra imposto de renda individual estadual. A Flórida tem um imposto de renda corporativo de 5,50%. A Flórida tem uma taxa de imposto estadual sobre vendas de 6,00%, uma taxa máxima de imposto sobre vendas local de 2,00% e uma taxa média combinada de imposto sobre vendas estadual e local de 7,02%.



“Bracket creep”



O IRS anunciou limites mais elevados para a faixa de imposto de renda federal e deduções padrão em novembro. O aumento destina-se a evitar um fenômeno conhecido como “bracket creep”, que acontece quando os contribuintes são empurrados para escalões de rendimentos mais elevados, apesar do seu poder de compra permanecer essencialmente inalterado devido aos preços mais elevados da maioria dos bens.

O IRS faz esses ajustes anualmente, mas em tempos de inflação elevada, os aumentos são mais significativos e impactantes para os contribuintes. Este ano, as faixas de impostos estão subindo cerca de 5,4%.



A temporada fiscal começa oficialmente em 29 de janeiro, marcando o primeiro dia em que o IRS começará a aceitar e processar declarações fiscais de 2023. A agência disse que espera que mais de 128,7 milhões de declarações fiscais individuais sejam apresentadas até o prazo final de 15 de abril.



Fonte: FOX Business.