Bairros mais caros dos EUA estão na Califórnia, Flórida e Nova York

Um novo relatório da empresa de garantia residencial American Home Shield descobriu que os bairros mais caros do país estão localizados na Califórnia, Flórida e Nova York, enquanto os códigos postais mais baratos podem ser encontrados na Pensilvânia, Missouri, Indiana e outros.



Embora esses locais mais baratos possam proporcionar propriedades mais acessíveis, podem apresentar algumas desvantagens, como a falta de oportunidades de emprego ou de opções de habitação.



Ainda assim, os compradores podem economizar muito dinheiro optando por um bairro com preço de venda por metro quadrado mais baixo. A diferença entre o bairro mais caro e o lugar menos caro para comprar uma casa é de US$ 5.386 por metro quadrado, mostram as descobertas do relatório.



O bairro americano mais caro: South of Market, em São Francisco, um CEP que abriga gigantes da tecnologia como Airbnb e Uber. A renda familiar média de South of Market é de cerca de US$ 104.440, superior à renda familiar média dos EUA, de cerca de US$ 75.000.



Comprar um imóvel em South of Market custará cerca de US$ 5.415 por metro quadrado – ou cerca de US$ 5,4 milhões por um apartamento de 1.000 metros quadrados. No local mais barato, Homewood, Pensilvânia, essa casa do mesmo tamanho custaria cerca de US$ 29.000.



Em nível nacional, o preço médio por metro quadrado é de cerca de US$ 222, de acordo com a Rocket Mortgage. Isso equivale a um preço de compra de US$ 222.000 para um apartamento de 1.000 metros quadrados.



Mais caros:



South of Market, São Francisco, Califórnia – US$ 5.415 por metro quadrado

Northwest Auburn, Placer County, Califórnia - US$ 4.416 por metro quadrado

Old Town Carpinteria, Condado de Santa Bárbara, Califórnia - US$ 4.129 por metro quadrado

Centro de Bellevue, King County, Washington - US$ 3.619 por metro quadrado

Port Royal, Collier County, Flórida - US$ 3.375 por metro quadrado

Ações Aqualane, Collier County, Flórida - US$ 3.132 por metro quadrado

Stinson Beach, Marin County, Califórnia – US$ 2.988 por metro quadrado

Star, Palm & Hibiscus Islands, Miami/Dade County, Flórida – US$ 2.861 por metro quadrado

Crystal Cove, Orange County, Califórnia - US$ 2.771 por metro quadrado

Casa del Largo, Condado de Palm Beach, Flórida - US$ 2.754 por metro quadrado



Menos caros:



Homewood, North Allegheny County, Pensilvânia - US$ 29 por metro quadrado

West Jackson, Hinds County, Missouri – US$ 32 por metro quadrado

Centro de Gary, Lake County, Indiana - US$ 32 por metro quadrado

Metawanee Hills, Condado de Genesee, Michigan - US$ 32 por metro quadrado

Uptown Memphis, Condado de Shelby, Tennessee - US$ 33 por metro quadrado

Wells/Goodfellow, St. Louis City, Missouri - US$ 33 por metro quadrado

Onyx, Lucas County, Ohio – US$ 34 por metro quadrado

Queensborough, Caddo Parish, Louisiana - US$ 35 por metro quadrado

Indústria, Condado de Delaware, Indiana - US$ 35 por metro quadrado

Roosevelt, Lucas County, Ohio – US$ 35 por metro quadrado

