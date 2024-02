Brasileiro morre em desabamento parcial de casa em Massachusetts

Um brasileiro morreu depois que parte da fundação de uma casa caiu sobre ele em Hanson, Massachusetts. O acidente aconteceu na quarta-feira, 7.



Gerceir Osvaldo de Faria, de 51 anos, natural de Alvarenga, Minas Gerais, estava trabalhando e fazia a impermeabilização do porão da residência por volta de 11h30, quando parte da fundação se soltou da casa e caiu, prendendo-o embaixo dela.



De acordo com a polícia, o proprietário e outros trabalhadores estavam no local no momento do acidente. A equipe técnica de resgate do condado também foi chamada. O promotor distrital de Plymouth, Timothy Cruz, disse que os trabalhadores estavam cavando uma trincheira quando a fundação se rompeu. Eles estavam usando bolsas de ar e outras ferramentas para escorar o prédio. O chefe dos bombeiros de Hanson disse que o prédio estava estável.



Os socorristas trabalharam por três horas para remover o corpo que estava preso embaixo dos escombros. O Procurador do Condado chamou o acidente de "um evento muito difícil".



A Administração de Segurança e Saúde Ocupacional (OSHA) está auxiliando na investigação, juntamente com a polícia e os bombeiros. O Procurador disse que a investigação examinaria se houve alguma negligência envolvida.



Familiares disseram que Gerceir morava nos EUA há apenas 1 ano em Brockton, Massachusetts. Ele deixa no Brasil, sua mãe, esposa, uma filha de 16 anos, um filho de 25 anos e um neto.



Uma campanha foi criada para ajudar a custear o traslado do corpo. "Sabemos que eventualmente algum seguro será acionado, porém essas situações não se resolvem da noite para o dia", disse Marla Rabello, organizadora.