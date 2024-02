Taxas de seguro de carro aumentaram 26% nos EUA em 2024, mostra relatório

Ter um carro está ficando mais caro para os motoristas em todo o país, à medida que os prêmios de seguro automóvel continuam a subir. A Flórida lidera os valores entre todos os estados.



De acordo com um novo relatório do Bankrate, uma empresa de serviços financeiros ao consumidor, os motoristas dos EUA estão pagando uma média de US$ 2.543 anualmente, ou US$ 212 por mês, pelo seguro automóvel – um aumento de 26% em relação ao ano passado. Isso representa 3,41% dos rendimentos anuais para aqueles com um salário de US$ 74.580, que é a renda familiar média nacional, de acordo com os dados mais recentes do US Census Bureau.



“As taxas de seguro automóvel têm aumentado a um ritmo vertiginoso”, disse Greg McBride, analista financeiro chefe do Bankrate. “E embora o ritmo dos aumentos acabe diminuindo, isso não significa que os prêmios estejam caindo”.

O relatório analisa os custos do seguro automóvel como uma percentagem do rendimento familiar em todos os EUA, para determinar o verdadeiro custo do seguro automóvel.

A Flórida garantiu o primeiro lugar nos prêmios de seguro automóvel mais altos do país pelo segundo ano consecutivo, de acordo com o Relatório True Cost of Insurance do Bankrate.

Os moradores da Flórida estão pagando 24% mais em seguro automóvel este ano do que no ano passado, segundo a análise.

O custo médio na Flórida é de US$ 3.945 anuais para cobertura total. Isso é 55% superior à média nacional de US$ 2.500 e é a taxa mais alta do país.





Além da inflação, existem outros fatores que escapam ao controle do condutor, como o clima e a densidade populacional, que desempenham um papel importante no preço do seu seguro. Por esta razão, as taxas de seguro automóvel são muito afetadas pelo local onde a pessoa vive, conclui o relatório.



Em todo o país, os custos do seguro automóvel continuaram a subir ao longo dos últimos anos, à medida que os desastres naturais se tornaram uma ameaça maior para os condutores e à medida que os veículos se revelam mais dispendiosos para reparar e substituir. Dito isto, os estados onde o custo real do seguro automóvel parece ser mais elevado são aqueles frequentemente atingidos por desastres naturais, como tornados e furacões.



Na Louisiana e na Flórida, por exemplo, onde eventos climáticos severos se tornaram cada vez mais comuns nos últimos anos, os motoristas estão gastando a maior parte de seus contracheques no seguro automóvel do que os motoristas em qualquer outro estado – uma média de 6,53% e 5,69. % respectivamente.



Já em Massachusetts, os prêmios de seguro automóvel são a menor fatia da renda familiar dos motoristas - em média, apenas 1,76%. Uma lei estadual proíbe o uso da idade como fator de classificação para a definição de prêmios, de acordo com o Bankrate.



Missouri viu o maior aumento nos preços dos prêmios de seguro este ano, uma média de US$ 2.801 por ano em seguro automóvel em 2024, impressionantes 40% a mais do que gastaram pela cobertura no último ano. Do contrário, no Wyoming o custo do seguro de um veículo caiu US$ 1 de 2023 a 2024, ficando em US$ 1.581 por ano.



Fonte: CBS News.