Ataque a tiros deixa criança ferida em igreja nos EUA; atiradora morreu

Uma mulher, com idade entre 30 e 35 anos, fez um ataque a tiros na Igreja Lakewood, em Houston, no estado do Texas.



Segundo a CNN, o chefe de polícia de Houston, Troy Finner, ela estava com um rifle e acompanhada de uma criança. “Ela faleceu aqui no local”, disse Finner, em referência à atiradora.



A criança tem aproximadamente 4 a 5 anos, segundo o policial. Assim que a mulher entrou na igreja, ela começou a atirar, disse ele. Dois policiais fora de serviço atacaram o atirador e a atingiram.

Finner disse mais tarde que não estava claro quem disparou o tiro que atingiu a criança. Também não está claro qual foi o motivo do tiroteio ou qual era a relação da criança com a atiradora, disse a polícia.

“Infelizmente, a criança de 5 anos foi atingida e está em estado crítico em um hospital local”, disse Finner. “Havia um homem de 57 anos que não tinha nada a ver com isso, acho que não, que levou um tiro na perna”. O ferido recebe tratamento em um hospital.



Igreja Lakewood, uma megaigreja a cerca a pouco menos de 4 quilômetros do centro de Houston – confirmou relatos de “tiros disparados”, dizendo no X (antigo Twitter): “Há uma situação ativa envolvendo tiros disparados em Lakewood. A aplicação da lei está em cena. Essa é toda a informação que temos neste momento. Por favor, ore por Lakewood e nossa comunidade.”

Em uma declaração no domingo à tarde, o governador do Texas, Greg Abbott, disse: “Nossos corações estão com aqueles que foram afetados pelo trágico tiroteio de hoje e com toda a comunidade da Igreja Lakewood em Houston. Os locais de culto são sagrados.”

O governador acrescentou que tem estado em contato com autoridades locais e estaduais para “ajudar esta comunidade e ajudar a trazer justiça rápida ao criminoso que cometeu este ato hediondo”.

Um paroquiano de Lakewood presente no local disse à afiliada da CNN KPRC que estava dentro da igreja esperando o início do culto em espanhol quando ouviu vários tiros disparados. O homem foi então instruído por um porteiro da igreja a correr, disse ele ao KPRC. O serviço estava previsto para começar às 15h. ET, de acordo com o site da igreja.

A Igreja Lakewood, agora localizada no que costumava ser uma arena esportiva, foi fundada na década de 1950.