Dívidas de cartão de crédito batem recorde de US$ 1,1 trilhão nos EUA

As famílias estão com uma dívida recorde de cartão de crédito nos Estados Unidos, de acordo com um novo relatório do Federal Reserve Bank de Nova York divulgado terça-feira, 6. Os dados indicam que as dificuldades financeiras estão aumentando, especialmente entre os americanos mais jovens e de baixa renda.



A dívida total das famílias cresceu 212 mil milhões de dólares, subindo para 17,5 biliões de dólares no quarto trimestre de 2023, mostra o relatório trimestral da Fed sobre a dívida e o crédito das famílias.



Os saldos dos cartões de crédito aumentaram em US$ 50 bilhões, atingindo um recorde de US$ 1,13 trilhão. A inflação e as taxas de juros mais altas estão contribuindo para o aumento da dívida do cartão de crédito, resultando em mais americanos lutando para pagar os saldos dos seus cartões de crédito, de acordo com o analista sênior da indústria do Bankrate, Ted Rossman.



“Estamos vendo mais pessoas com mais dívidas por longos períodos de tempo”, disse Rossman em comunicado enviado por e-mail. “Por exemplo, 49% dos titulares de cartão de crédito endividam-se mês a mês, contra 39% em 2021.”



A maioria das análises sobre a saúde financeira dos americanos tende a contar a história de dois lados.

De um lado estão cerca de dois terços dos americanos que possuem casa própria e aqueles que investiram no mercado de ações e tiveram um desempenho substancialmente bom. Geralmente tinham a reserva de poupança necessária para enfrentar a inflação elevada.



Do outro lado, grupos visíveis de consumidores que foi duramente atingido pela inflação – na sua maioria arrendatários de rendimentos médios e baixos que não beneficiaram do efeito riqueza dos preços mais elevados das habitações e dos preços das ações.



A inadimplência no cartão de crédito também aumentou mais de 50% no ano passado, com o relatório do Fed concluindo que cerca de 6,4% de todas as contas estão agora vencidas há 90 dias, acima dos 4% no final de 2022.



Os saldos hipotecários aumentaram em US$ 112 bilhões, atingindo US$ 12,25 trilhões. Outros tipos de dívida, incluindo saldos de empréstimos para aquisição de automóveis, também cresceram, atingindo US$ 1,61 trilhão.



Apenas os saldos dos empréstimos estudantis permaneceram praticamente estáveis, aumentando em 2 mil milhões de dólares e situando-se em 1,6 biliões de dólares.



Fonte: Associated Press.