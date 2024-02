Duas mortes levam à expansão de recall de queijo nos EUA

A Food and Drug Administration (FDA) expandiu o recall de produtos com queijo de um produtor da Califórnia após duas mortes e dezenas de hospitalizações que podem estar ligadas ao consumo.



No sábado, 10, por precaução, a agência federal adicionou três novos produtos de diferentes empresas a uma lista crescente de recalls por temores de que continham queso fresco e queijos cotija potencialmente contaminados fabricados pela Rizo-López Foods, de Modesto, Califórnia.



Segue-se ao recall voluntário de diversos produtos nos dias anteriores, incluindo kits de salada, refeições de taco e garrafas de molho devido ao mesmo problema. Até o momento, pelo menos 16 produtos contendo os queijos afetados foram recolhidos.

Os produtos recolhidos foram vendidos na Costco, HEB, Trader Joe's e Albertson's nos estados da Califórnia, Connecticut, Flórida, Idaho, New Jersey e outros.

Em 5 de fevereiro, a Rizo-López Foods emitiu um recall voluntário de todos os seus produtos lácteos. A FDA disse que, com base nas informações compartilhadas com ela e com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), a empresa “pode ser uma fonte potencial de doença em um surto nacional de Listeria monocytogenes em andamento”.



De acordo com o CDC, o surto em curso levou a 26 casos da doença, dos quais houve 23 hospitalizações e duas mortes em 11 estados – a maior proporção de casos ocorrendo na Califórnia.



Uma infecção por listeriabactéria pode causar vários sintomas, sendo os mais afetados geralmente aqueles com sistema imunológico enfraquecido, idosos, mulheres grávidas e recém-nascidos. Os sintomas graves incluem abortos espontâneos, natimortos, convulsões e morte. Os menos afetados ainda podem sofrer de febre, dores de cabeça, fadiga, vômitos, diarreia e confusão.



Um dos produtos mais recentes a serem incluídos no recall são 768 kits de taco de frango fornecidos pela Fresh Creative Foods e disponíveis em todos os Stater Bros. Markets na Califórnia, com datas de validade até 10 de fevereiro; kits de taco produzidos pela Save Mart Companies nas lojas Save Mart e Lucky, bem como nas delicatessens Lucky California, na Califórnia e em Nevada, que foram rotulados com um código de produto universal começando com os dígitos 278230.



Mais recentemente, a Perfect Bite Co. Califórnia, tem feito recall de salgadinhos de milho de rua estilo mexicano distribuídos em armazéns da Costco na Califórnia e no Havaí, com o número de lote 2232321 e data de validade de 21 de fevereiro de 2025.



Nenhuma doença foi relatada em conexão com o consumo dos últimos produtos a serem recolhidos.



Confira mais sobre o recall aqui.

Fonte: Miami Herald.