Mulher é presa no Missouri após colocar bebê de 1 mês no forno em vez do berço

Uma mulher foi presa e vai enfrentar acusações criminais por colocar seu bebê de 1 mês no forno em vez de no berço, disseram as autoridades do Missouri. Ela alega que foi por engano, o bebê morreu.

Mariah Thomas, de Kansas City, foi acusada de colocar em risco o bem-estar de uma criança no sábado, 10, depois que policiais de Kansas City responderam à sua casa no dia anterior por relatos de uma criança que não respirava.

A polícia e os paramédicos encontraram a criança de 1 mês sem respiração, com marcas de queimadura no corpo. A criança foi declarada morta no local, informou a afiliada da NBC KSHB-TV.



O avô da criança disse aos investigadores que por volta das 1pm Thomas ligou para ele alegando que algo estava errado com o bebê. Ao chegar em casa sentiu cheiro de fumaça dentro da residência e encontrou a criança falecida no berço.

Ele então disse aos detetives que Thomas lhe disse que ela “estava colocando o filho para tirar uma soneca e acidentalmente colocou a criança no forno em vez de no berço”, mostram os registros do tribunal.

"Reconhecemos a natureza horrível desta tragédia e nossos corações estão oprimidos pela perda desta vida preciosa. Confiamos que o sistema de justiça criminal responderá adequadamente a essas circunstâncias terríveis", disse o promotor do condado de Jackson, Jean Peters Baker, em um comunicado.

Colocar crianças em perigo é considerado um crime de classe A no Missouri, que pode acarretar uma pena de prisão de 10 a 30 anos.

Fonte: NBC.