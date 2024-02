Empresas de cartão de crédito usarão código para rastrear compras de armas na Califórnia

As principais empresas de cartão de crédito estão se movendo para disponibilizar um código comercial para varejistas de armas de fogo e munições, a fim de cumprir uma nova lei da Califórnia que permitirá aos bancos rastrear compras potencialmente suspeitas de armas e denunciá-las às autoridades, apurou a CBS News.



Os varejistas recebem códigos de comerciante com base nos tipos de produtos que vendem, e os códigos permitem que bancos e empresas de cartão de crédito detectem padrões de compra. Atualmente, as lojas de armas são agrupadas com outros tipos de varejistas, como lojas de artigos esportivos.

Mastercard, Visa e American Express inicialmente concordaram em implementar um código independente para vendedores de armas de fogo, mas depois interromperam seu trabalho depois de receberem críticas dos defensores da Segunda Emenda, preocupados que o rastreamento de compras de armas violaria os direitos dos proprietários legais de armas.



Os ativistas do controle de armas esperam que o código, aprovado por uma organização internacional em 2022, possa ser usado como uma ferramenta para ajudar a identificar compras suspeitas e, consequentemente, impedir o crime com armas de fogo, incluindo tiroteios em massa. Os proponentes dizem que um código para comerciantes de armas de fogo permitiria aos bancos e às cooperativas de crédito alertar as autoridades sobre padrões de compra potencialmente suspeitos, da mesma forma que já sinalizam outros tipos de transações, como aquelas que sugerem roubo de identidade ou financiamento do terrorismo.

Embora um código comercial para vendedores independentes de armas de fogo e munições produzisse dados que mostrassem que uma transação foi feita em uma loja de armas, as empresas de cartão de crédito dizem que o código não forneceria detalhes sobre o cliente ou informações sobre itens individuais que foram comprados.



Pelo menos sete legislaturas estaduais controladas pelos republicanos proibiram o código, enquanto outras nove legislaturas estão a considerar legislação semelhante. No entanto, a Califórnia aprovou uma lei que exige que os varejistas que vendem principalmente armas de fogo a adotem até maio de 2025.

No mês passado, executivos da Mastercard, Visa e American Express escreveram aos congressistas democratas garantindo-lhes que o código estaria disponível para varejistas na Califórnia até esse prazo, de acordo com documentos obtidos pela CBS News.



Os defensores da prevenção da violência armada continuam a pressionar pela implementação do código, apesar dos esforços dos estados para o impedir. Um novo relatório da Guns Down America pede legislação federal para resolver o conflito entre estados e argumenta que o código poderia prevenir a violência decorrente de casos de compras de palha, tráfico de armas e eventos com vítimas em massa.



O relatório cita oito tiroteios em massa que, segundo eles, poderiam ter sido evitados, incluindo o tiroteio em Aurora, Colorado, no cinema e o tiroteio na boate Pulse em Orlando, Flórida, porque cada perpetrador usou cartões de crédito para comprar grandes arsenais em um curto período de tempo.