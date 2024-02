Suprema Corte do Alabama decide que embriões congelados são crianças

Numa decisão inédita, a Suprema Corte do Alabama decidiu que embriões congelados são crianças e que aqueles que os destroem podem ser responsabilizados por homicídio culposo.



A decisão, divulgada na sexta-feira, 16, decorre de duas ações judiciais movidas por três grupos de pais que se submeteram a procedimentos de fertilização in vitro (FIV) para ter bebês e depois optaram por congelar os embriões restantes.

Os pais alegam que, em dezembro de 2020, um paciente do hospital móvel onde os embriões congelados estavam armazenados entrou na clínica de fertilidade por uma “porta não segura” e removeu vários embriões do berçário criogênico, disse a decisão da Suprema Corte do estado. A mão do paciente ficou “queimada de congelamento” pelas temperaturas extremamente baixas em que os embriões foram armazenados e o paciente os deixou cair no chão, matando-os, segundo a decisão.

Os pais processaram por homicídio culposo, mas um tribunal rejeitou as suas alegações, concluindo que “os embriões criopreservados in vitro envolvidos neste caso não se enquadram na definição de ‘pessoa’ ou ‘criança’”, de acordo com a decisão.



Mas, numa reviravolta surpreendente na semana passada, o Supremo Tribunal estadual discordou, observando que “crianças extrauterinas” – ou crianças em gestação “localizadas fora de um útero biológico no momento em que são mortas” – são crianças e estão cobertas pela Lei de Morte Injusta de um Menor.







A decisão coloca de volta no foco nacional a questão de quando a vida começa e a capacidade reprodutiva. Os defensores dos direitos humanos dizem que poderia ter um efeito inibidor sobre os tratamentos de infertilidade e sobre as centenas de habitantes do Alabama que os procuram todos os anos.



A Associação Nacional de Infertilidade dos EUA criticou a Justiça do Alabama. Barbara Collura, diretora-executiva da entidade, afirmou que a decisão “que determina que um óvulo fertilizado, que é um amontoado de células, agora é uma pessoa, coloca em questão a prática de fertilização in vitro”.

A resolução da Justiça vai dificultar os planos de casais que congelam embriões criados em tratamento de fertilidade.

E, dizem os críticos, a decisão poderá em breve ter consequências a nível nacional, à medida que outros estados possam tentar definir os embriões como pessoas. Um grupo religioso já está a utilizar a decisão do Alabama como precedente num caso de direito ao aborto na Flórida.

Os custos de responsabilidade civil deverão disparar após a decisão, tornando os preços dos tratamentos de fertilidade proibitivos para muitas famílias; poderia desencorajar os prestadores de serviços médicos de realizar tratamentos de infertilidade, com medo de serem responsabilizados cada vez que um embrião não se transformasse numa gravidez bem sucedida; e poderá significar que os pais serão agora forçados a pagar taxas de armazenamento vitalício de embriões que nunca poderão descartar, mesmo que não queiram mais filhos.



Fonte: CNN.