Governo Biden cancela mais US$ 1,2 bilhão em empréstimos de 153 mil estudantes

A Casa Branca disse na quarta-feira, 21, que vai cancelar US$ 1,2 bilhão em empréstimos estudantis para cerca de 153 mil pessoas, avançando com uma solução fragmentada para sua promessa de perdão de dívidas depois que a Suprema Corte derrubou um esquema anterior para cancelar US$ 430 bilhões.

"Com o anúncio de hoje, estamos mais uma vez enviando uma mensagem clara aos mutuários que tinham saldos baixos: se você está pagando há uma década, você fez a sua parte e merece alívio", disse o secretário de Educação, Miguel Cardona, em um comunicado.

"Sob a liderança do presidente Biden, a nossa administração aprovou agora o perdão de empréstimos para quase 3,9 milhões de mutuários, e a nossa luta histórica para cancelar a dívida estudantil ainda não terminou."

Em Junho passado, o tribunal superior anulou a tentativa da administração Biden de cancelar 430 mil milhões de dólares em empréstimos a 43 milhões de estudantes mutuários ao abrigo de uma lei de 2003 destinada a ajudar financeiramente os veteranos das guerras do Iraque e do Afeganistão.

Fonte: New York Post.