Interrupção de serviço celular evidencia fim dos telefones fixos nos Estados Unidos

O serviço telefônico via celular caiu na manhã de quinta-feira, 22, devido a uma interrupção na rede da AT&T em todo o país. A queda na rede resultou na incapacidade de fazer chamadas, enviar mensagens de texto ou acessar a Internet. Mas evidenciou também o fim dos telefones fixos nos Estados Unidos.



Eles foram sugeridos como parte das alternativas quando os celulares das pessoas não funcionavam. O Corpo de Bombeiros de São Francisco, por exemplo, disse nas redes sociais que as pessoas que não conseguem ligar para o 911 em seus dispositivos móveis devido à interrupção deveriam tentar usar telefones fixos.



Mas poucas pessoas ou empresas mantêm um telefone fixo em funcionamento hoje em dia. De acordo com as estimativas mais recentes do Centro Nacional de Estatísticas de Saúde, cerca de 73% dos adultos americanos em 2022 viviam em lares onde só existiam telefones sem fios e não havia telefones fixos, enquanto outros 25% viviam em lares com ambos. Pouco mais de 1% tinha apenas telefones fixos.



Entre a maioria dos grupos etários, a grande maioria utilizava apenas dispositivos sem fios, exceto aqueles com 65 anos ou mais, o único grupo onde se estima que menos de metade utiliza apenas celulares.



Embora tenha sido resolvido rapidamente, a interrupção levanta questões sobre o que aconteceria se um evento de maior escala perturbasse mais amplamente os telemóveis num mundo onde os telefones fixos já não são tão omnipresentes.



A interrupção persistiu por cerca de 11 horas, afetando inúmeros usuários. Por volta das 3pm, horário do leste dos EUA, a AT&T anunciou que o serviço havia sido restaurado para todos os clientes afetados, pedindo desculpas pela inconveniência causada.



Uma investigação inicial sugere que o problema pode ter sido causado por um erro interno, não por um ataque cibernético, conforme anunciado pela Comissão Federal de Comunicações. Autoridades federais, incluindo a Casa Branca, estão em contato com a empresa para obter mais informações sobre as causas dessa interrupção. Embora alguns clientes da Verizon e da T-Mobile tenham relatado interrupções, elas pareciam ser menos generalizadas, com ambas as empresas afirmando que suas redes não foram afetadas.



Fonte: Associated Press e CNN.