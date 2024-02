Ex-professora doa US$ 1 bi e torna gratuita faculdade de medicina em NY

Ruth Gottesman, ex-professora da Faculdade de Medicina Albert Einstein, em Nova York, está doando US$ 1 bilhão para pagar as mensalidades de todos os alunos, informou a instituição na segunda-feira (26).

Aos 93 anos, fez a maior doação desse tipo nos Estados Unidos com a fortuna que herdou do seu marido, o bilionário investidor da Berkshire Hathaway David Gottesman, que morreu em setembro de 2022. “Estou muito grata ao meu falecido marido, Sandy, por deixar esses recursos sob meus cuidados. Me sinto abençoada por ter o grande privilégio de fazer essa doação para uma causa tão nobre”, disse Ruth em comunicado conjunto com a faculdade.

Com a doação, todos os atuais alunos terão suas mensalidades do semestre a partir de agosto de 2024 reembolsadas e todos os futuros alunos frequentarão a escola gratuitamente. A anuidade da faculdade é de cerca de US$ 60 mil (R$ 298 mil), deixando muitos estudantes com dívidas de mais de US$ 200 mil (R$ 996 mil) depois de se formarem. A faculdade Albert Einstein tem cerca de 1.100 alunos e está localizada no Bronx, um distrito de Nova York.



Fortuna de Ruth Gottesman



A ex-professora ingressou na faculdade de medicina em 1968. Ela pesquisou dificuldades de aprendizagem infantil e criou um programa de alfabetização de adultos. Atualmente, é presidente do Conselho Curador do Einstein e também atua no conselho do Sistema de Saúde Montefiore, hospital afiliado à escola.

O marido de Ruth Gottesman deixou para ela uma carteira inteira de ações da Berkshire Hathaway com instruções que diziam “faça o que achar certo”.



A Forbes estima a fortuna de David Gottesman em US$ 3 bilhões (hoje cerca de R$ 15 bilhões) no momento de sua morte. Grande parte do seu patrimônio veio de suas 6.402 ações classe A da Berkshire Hathaway – ele foi um dos primeiros investidores e fez parte do conselho da empresa.

Gottesman teve uma amizade de seis décadas com o bilionário fundador da Berkshire Hathaway, Warren Buffet. Em 1964, David Gottesman foi cofundador da First Manhattan Co, uma empresa de consultoria de investimentos que hoje administra mais de US$ 20 bilhões (R$ 99 bilhões) em ativos.

Antes da sua morte, Gottesman fez algumas doações filantrópicas. Em 2008, doou US$ 25 milhões (R$ 124 milhões) para a Universidade Yeshiva. Segundo estimativas da Forbes, o bilionário doou mais de US$ 330 milhões (R$ 1,6 bilhão) para causas de caridade ao longo da sua vida.



Fonte: Forbes.