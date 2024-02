Abortos nos EUA somam quase o mesmo tanto de antes da anulação pela Suprema Corte, conclui relatório

O número de abortos realizados a cada mês é quase o mesmo que antes de a Suprema Corte dos EUA anular o caso Roe v. Wade e o direito nacional ao aborto, há mais de um ano e meio, conclui um novo relatório.



A última edição do relatório #WeCount realizado para a Sociedade de Planejamento Familiar, uma organização sem fins lucrativos que promove pesquisas sobre aborto e contracepção, constata que entre 81.150 e 88.620 abortos ocorreram todos os meses de julho a setembro do ano passado, o período mais recente. para os quais os resultados da pesquisa estão disponíveis. Esses números são apenas ligeiramente inferiores à média mensal de cerca de 86.800 de abril a junho de 2022, antes e logo depois de Roe ser anulado.

Mas os dados sobre o aborto são sazonais, e o mesmo inquérito revelou mais abortos nos EUA nos meses da primavera de 2023 do que no período do ano anterior à decisão do tribunal.

O relatório também constata que as prescrições de pílulas abortivas por telemedicina se tornaram comuns, sendo responsáveis por cerca de um em cada seis abortos nos últimos três meses de resultados da pesquisa.



Segundo estima o relatório, se os estados não tivessem sido autorizados a proibir o aborto, teria havido um total de mais 120.000 durante o período do inquérito nos 14 estados onde estão atualmente em vigor proibições ao aborto em todas as fases da gravidez.

Embora o número de abortos mensais tenha caído para quase zero em estados com proibições, eles aumentaram em estados que permitem o aborto, incluindo Flórida, Illinois e Kansas, que fazem fronteira com estados com proibições.

O esforço de rastreamento coleta dados mensais de provedores de todo o país, criando um retrato das tendências do aborto depois que Roe v. Wade foi anulado. Em alguns estados, uma parte dos dados é estimada. O esforço torna os dados públicos com menos de seis meses de atraso, fornecendo uma imagem das tendências muito mais rapidamente do que os relatórios anuais dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA, onde o relatório mais recente cobre o aborto em 2021.

O relatório não cobre abortos autogeridos obtidos fora do sistema formal de saúde – como quando alguém recebe pílulas abortivas de um amigo sem receita médica.



A decisão Dobbs v. Jackson da Suprema Corte em junho de 2022 trouxe mudanças imediatas nas políticas estaduais. Atualmente, 14 estados impõem proibições ao aborto em todas as fases da gravidez e mais dois têm proibições que entram em vigor após as primeiras seis semanas – muitas vezes antes de as mulheres perceberem que estão grávidas. Outros estados controlados pelos republicanos impuseram restrições mais leves. A aplicação de algumas proibições foi suspensa pelos tribunais.



Os números totais do relatório incluem casos em que os prestadores desses estados prescreveram aborto medicamentoso a pacientes em estados com proibições de aborto ou restrições às versões de pílulas na sua contagem nacional, mas não detalha quantos eram por estado.

A Suprema Corte dos EUA está considerando se o mifepristona, um dos dois medicamentos mais comumente prescritos em combinação para causar abortos, foi devidamente aprovado.



Fonte: Associated Press.