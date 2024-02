Idaho suspende execução de serial killer por injeção letal após 8 tentativas

A execução de um serial killer foi suspensa no estado de Idaho, após os médicos responsáveis por aplicar a injeção letal não conseguirem encontrar uma veia para aplicar o veneno por via endovenosa. Thomas Eugene Creech teve a pena de morte suspensa na quarta-feira, 28, depois de oito tentativas.

O homem de 73 anos é uma das pessoas que foram condenadas à morte há mais tempo na prisão, segundo a emissoraABC News. Ele cumpre pena há 50 anos. Creech foi condenado por cinco homicídios que aconteceram em três estados diferentes. A suspeita é que ele tenha cometido outros assassinatos.



Na quarta-feira, 28, ele foi levado para o local onde seria executado, em uma instituição de segurança máxima de Idaho. Três membros da equipe médica tentaram encontrar uma veia para injetar o veneno, mas falharam após oito tentativas. As tentativas aconteceram em veias dos braços, pernas, mãos e pés.

Depois de cerca de uma hora, a execução – que seria a primeira no estado em 12 anos – foi suspensa.

A equipe médica era formada por voluntários, que tiveram suas identidades protegidas e usaram máscaras. Familiares de Creech estavam em um cômodo ao lado, onde ele podia vê-los.





Outras formas de execução ainda podem ser definidas pelo departamento de penas. No entanto, há um artigo na Constituição dos Estados Unidos que proíbe penas cruéis ou pouco comuns.

Os advogados do assassino em série entraram na Justiça pedindo que a execução seja suspensa, após a tentativa “terrivelmente malfeita”. Segundo eles isso “prova a incapacidade do departamento de realizar uma execução humana e constitucional”.

Agora, o estado terá que obter outro mandado de execução se quiser manter a pena de morte de Thomas Eugene Creech.

Assassino em série



Creech passou a maior parte da vida na prisão. Ele foi absolvido de uma acusação de assassinato em 1973 no estado do Arizona. Na época, as autoridades acreditaram que ele era culpado, pois ele usou o cartão de crédito da vítima para viajar, mas mesmo assim ele não foi condenado.

Depois, foi condenado por assassinato em 1974 em Oregon e na Califórnia. No mesmo ano, o assassino foi preso em Idaho depois de matar dois pintores de casas que deram uma carona para ele e sua namorada.

Ele foi condenado à prisão perpétua em 1981 e, dentro da prisão, bateu em um outro detento até matá-lo. Foi por este crime que Creech acabou sendo condenado à morte.

