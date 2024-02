Illinois retira Trump das urnas; Suprema Corte vai decidir sobre imunidade

Uma juíza do estado de Illinois também proibiu Donald Trump de aparecer na votação das primárias presidenciais republicanas do estado pelo papel que teria desempenhado no ataque ao Capitólio dos Estados Unidos em 6 de janeiro de 2021.



Ainda assim, a decisão, dada na quarta-feira, 28, foi suspensa, dando a Trump um curto período de tempo para recorrer. Uma decisão semelhante do estado do Colorado está pendente de análise na Suprema Corte dos EUA, o que afetaria os processos estaduais.



Também na na quarta-feira, a Suprema Corte concordou em julgar a reivindicação de Trump de que ele tem imunidade em um caso de subversão eleitoral, atrasando ainda mais o julgamento federal. O tribunal concordou em agilizar o caso e ouvir os argumentos na semana de 22 de abril.



Entretanto, os argumentos na Suprema Corte podem ocorrer enquanto Trump estiver sendo julgado em Nova York sob acusações criminais de falsificação de relatórios comerciais para ocultar pagamentos antes das eleições de 2016. O empresário se declarou inocente no caso.

O tribunal superior ordenou nesta quarta-feira que uma decisão de um tribunal inferior contra Trump permaneça suspensa até que a questão seja decidida.



Illinois



Em Illinois, a juíza do circuito do condado de Cook, Tracie Porter, acolheu o pedido dos eleitores que argumentaram que o ex-presidente deveria ser desqualificado da votação primária do estado e da votação para as eleições gerais por violar a cláusula anti-insurreição da 14ª Emenda da Constituição dos EUA.



A medida acontece um mês após o Conselho Eleitoral do Estado de Illinois rejeitar um processo contra Trump. Em uma votação unânime e bipartidária, o conselho eleitoral rejeitou o caso, porque disse que não tinha jurisdição para analisar o assunto.

Illinois é agora o terceiro estado onde Trump foi barrado das urnas, depois de Colorado e Maine. Mas essas decisões foram suspensas enquanto se aguarda o recurso do caso Colorado na Suprema Corte dos EUA.

Trump pode recorrer da decisão desta quarta-feira nos tribunais estaduais de Illinois. Ele já ganhou processos semelhantes em muitos outros estados.

A contestação de Illinois foi apresentada por um grupo de eleitores em coordenação com o Free Speech For People, um grupo de defesa jurídica que anteriormente tentou, mas não conseguiu, barrar Trump das urnas em Michigan, Minnesota e Oregon.



Fonte: CNN.