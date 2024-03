Câncer de cólon é a segunda principal causa de morte por câncer nos EUA

O presidente Joe Biden proclamou que março é o Mês Nacional de Conscientização sobre o Câncer Colorretal do país. A doença é a segunda principal causa de morte por câncer nos EUA e tem prevenção, orienta o CDC.



Ter mais de 45 anos e histórico familiar de câncer de cólon aumenta o risco. É a segunda principal causa de morte por câncer nos EUA, e estima-se que 150.000 pessoas serão diagnosticadas com a doença este ano.



“Quase todas as famílias na América foram afetadas pelo câncer – incluindo a minha”, disse Biden num comunicado. “Durante o Mês Nacional de Conscientização sobre o Câncer Colorretal, vamos reconhecer a coragem e a força absolutas dos pacientes, sobreviventes e suas famílias, unindo-nos como um país para fornecer o apoio e a esperança de que precisam.”



A Força-Tarefa Independente de Serviços Preventivos dos Estados Unidos recomenda exames regulares de câncer colorretal para todos os americanos a partir dos 45 anos.

Os sintomas do câncer incluem sangue nas fezes, alteração na atividade intestinal, dor abdominal, distensão abdominal, cólicas persistentes ou perda de peso inexplicável.

Biden também incentivou agências governamentais, empresas privadas, organizações sem fins lucrativos e outros grupos a participarem em atividades que aumentarão a sensibilização e a prevenção do câncer colorretal.



Estatísticas



Nos EUA, as taxas anuais mais baixas de câncer colorretal recém-diagnosticado estão nos estados de Utah, Colorado, Delaware, Arizona e Vermont. Em contraste, os cinco estados com as taxas mais altas de câncer colorretal recém-diagnosticado são: Kentucky, West Virginia, Alaska, Louisiana e Mississippi.



Os estados com as maiores taxas de exames de rastreio do câncer colorretal são Massachusetts (70%), Distrito de Columbia (70%), Maine (69%) e Rhode Island (69%).



As taxas de sobrevivência variam significativamente de acordo com o estágio do diagnóstico. As taxas variam de 10% para pessoas com 65 anos ou mais com câncer colorretal que se espalhou até 94% para pessoas mais jovens com câncer que não se espalhou.



De acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), o câncer colorretal foi 30% mais comum em homens em 2020 e cerca de 44% mais fatal.



Os dados são do CDC e foram interpretados e publicados pelo site Healthline.